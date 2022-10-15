Как отмечают в утренней сводке Генштаба от 15 октября, враг неустанно терпит потери. Известно, что всего за неделю в одну из больниц Донецка привезли 100 "трехсотых" российских бойцов. И эта цифра постоянно растет.

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Для гражданских в больницах мест нет

Имеющаяся у ведомства информация свидетельствует, что дела у врага ужасно плохи. К примеру, только на этой неделе одна из больниц временно оккупированного Донецка приняла 100 раненых врагов.

Но это еще не все. Так, больницы в Токмаке на Запорожье вообще переполнены. Местные жители говорят, что гражданских не принимают. И связано это с загруженностью как самих врачей, так и с отсутствием свободных койкомест.

Общая смертность среди раненых оккупантов также безумна. Речь идет о цифре, превышающей 50%. На это влияют низкая медицинская помощь, а также отказ эвакуировать тяжело раненых в Россию. Решение о последней принимает командование оккупационными войсками.

Враг терпит потери, но лезет дальше

Заметим, что в последнее время оккупанты делают все возможное и невозможное, чтобы выйти на административную границу Донецкой области. Кроме того, российские бойцы делают все возможное, чтобы удерживать захваченные территории Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Что касается продвижения, то враг пытается всячески атаковать украинские позиции. За прошедшие сутки движение оккупантов зафиксировали в районах Берестового, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Иванграда, Спорного, Невельского, Марьинки, Белогоровки, Тернов, Новомихайловки, а также Красногоровки. Все попытки российских бойцов напасть на защитников Украины успешно отбили.

К слову, на 14 октября нашим военным удалось уничтожить 64 300 российских захватчиков. И эта цифра ежедневно растет. Особенно в свете постоянных попыток выйти на границы Донецкой области.

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