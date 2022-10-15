Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу від 15 жовтня, ворог невпинно зазнає втрат. Відомо, що лише за тиждень до однієї з лікарень Донецька привезли 100 "трьохсотих" російських бійців. І ця цифра невпинно росте.

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Для цивільних у лікарнях місць немає

Наявна у відомства інформація свідчить про те, що справи у ворога страшенно кепські. Наприклад, лиш упродовж цього тижня одна з лікарень тимчасово окупованого Донецька прийняла 100 поранених ворогів.

Але і це ще не все. Так, лікарні у Токмаку на Запоріжжі взагалі переповнені. Місцеві мешканці розповідають, що цивільних не приймають. І пов'язано це із завантаженістю як самих лікарів, так і з відсутністю вільних ліжкомісць.

Загальна смертність серед поранених окупантів також шалена. Мовиться про цифру, яка перевищує 50%. На це впливають низька медична допомога, а також відмова евакуйовувати тяжко поранених до Росії. Рішення про останню ухвалює командування окупаційними військами.

Ворог зазнає втрат, але лізе далі

Зауважимо, що останнім часом окупанти роблять усе можливе й неможливе, щоб вийти на адміністративний кордон Донецької області. Крім того, російські бійці роблять все можливе для того, щоб утримувати захоплені території Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Що стосується просування, то ворог намагається всіляко атакувати українські позиції. Упродовж минулої доби рух окупантів зафіксували у районах Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Іванграда, Спірного, Невельського, Мар'їнки, Білогорівки, Тернів, Новомихайлівки, а також Красногорівки. Усі спроби російських бійців напасти захисники України успішно відбили.

До слова, станом на 14 жовтня нашим військовим вдалося знищити 64 300 російських загарбників. І ця цифра щоденно лише зростає. Особливо у світлі постійних потуг вийти на межі Донецької області.

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