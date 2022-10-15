Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что потери врага в технике этой ночью выросли.

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Сбить над Днепропетровской областью пять БПЛА "Shahed-136" удалось военным из воздушного командования "Восток". Вражеские беспилотники-камикадзе "приземлили" около полуночи. Известно, что три устройства оккупантов уничтожили над Криворожским районом, а еще два – над Никопольским.

Беспилотники, сбитые над Днепропетровской областью, могли и не быть направлены на область. Чего не скажешь о реактивных системах залпового огня и другом вооружении, которым ее этой ночью оккупанты обстреливали.

Враг ранил двух человек

Резниченко также сообщил, что российские захватчики целую ночь терроризировали Никопольский район. По нему били из "Градов", "Ураганов", а также тяжелой артиллерии. Под обстрел попали три общины: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

Известно, что по Никополю враг выпустил более 50-ти снарядов. В результате ранения получили 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Вражеская атака повредила более 10 многоэтажек и частных домов. Кроме того, уничтожено транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, несколько офисов и автомобилей.

Последствия обстрелов Никопольского района 15 октября / Фото из телеграмма Резниченко

К счастью, в Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших. Там враг уничтожил только промышленное предприятие и дома мирных жителей.

Дронами атаковали Запорожье

Заметим, что беспокойной эта ночь была для жителей Запорожья. На протяжении ночи его оккупанты атаковали дронами. А уже под утро по областному центру враг бил ракетами.

Ракетные удары зафиксировали между 5 и 6 часами утра. Отсутствует информация о количестве прилетов. В то же время, местные жители сообщают, что было очень громко. Заметим, что, по предварительной информации, работала в городе также ПВО.

Вскоре поступила информация от секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он отметил, что пострадали от рук неприятеля объекты инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар, который спасатели пытаются потушить.

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