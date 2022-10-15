Российские захватчики снова обстреляли объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших уточняется. Об этом пишет 24 канал.

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Что известно о ракетных обстрелах Запорожья

В промежутке между 5 и 6 утра россияне нанесли по Запорожью ракетные удары. В городе было очень шумно. Информации о том, сколько было "прилетов" пока нет, но, по предварительной информации, в городе работала и ПВО.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупант выпустил по Запорожье 10 ракет. В результате атаки разрушениям подверглись ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев тоже рассказал, что разрушениям подверглись объектам инфраструктуры. На месте произошел пожар, который сейчас пытаются ликвидировать спасатели. Информацию о пострадавших предоставят впоследствии, поскольку ее следует уточнить.

Что известно о разрушениях

Кроме разрушений на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры, взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка. Коммунальные службы начали работать и устранять последствия прилетов.

Ночью оккупанты выпустили на Запорожье дроны-камикадзе.

В ночь на 15 октября Россия 4 раза атаковала объекты инфраструктуры Запорожья с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136 . На месте попадания тоже начались пожары, ликвидированные спасателями.

Ночью четыре авиаудара дронами, к утру еще 10 ракет С300. Враг продолжает системный террор нашей области,

– подчеркнул Александр Старух.

Заметим, что возросло количество жертв в результате атаки по Запорожью, которая произошла 9 октября. Тогда оккупанты выпустили по городу 12 ракет – пострадали более 80 человек, 15 погибли .