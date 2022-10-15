Россияне перебрасывают на фронт зенитные пушки 40-х годов

Поэтому российских военных оснащают устаревшим вооружением. Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео, где видно, что на фронт оккупантам поставляют зенитные установки С-60, разработанные еще в 1940-х годах.

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Очередная партия доисторического дерьма, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60, которые разработаны в 40-х годах прошлого века,

– написали в ведомстве.

Авторы видео также выразили свое удивление – "Что же это за пушки такие? С какого века? Где они их взяли?".

На опубликованных кадрах видно, что зениток везут на фронт немало. Забавно, что у них даже есть сопровождение, видимо, думают, что кому-то есть дело до этих развалин 20 века.

Оккупанты перебрасывают на фронт зенитки, разработанные в 40-х годах прошлого века: видео

Потери врага по состоянию на 15 октября

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить врагу безумные потери. Российские оккупанты страдают на всех боевых направлениях. По состоянию на утро 15 октября Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже более 64 тысяч вражеских бойцов, только за минувшие сутки – 400 оккупантов. Потери россиян в военной технике тоже немалые:

танков – 2 524,

боевых бронированных машин – 5 179,

артиллерийских систем – 1 582,

РСЗО – 365,

средств ПВО – 186,

самолетов – 268,

вертолетов – 242,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,

крылатых ракет – 316,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,

специальной техники – 142.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что точное количество может быть еще больше, ведь сейчас продолжаются активные бои, что и усложняет подсчет.

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