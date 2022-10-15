Росіяни перекидають на фронт зенітні гармати 40-х років

Через це російських військових оснащують застарілим озброєнням. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео, на якому видно, що на фронт окупантам поставляють зенітні установки С-60, розроблені ще в 1940-х роках.

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Чергова партія доісторичного лайна, яке противник тягне на фронт. Це зенітні установки С-60, які розроблені в 40-роках минулого століття,

– написали у відомстві.

Автори відео також висловили своє здивування – "Що ж це за пушки такі? З якого століття? Де вони їх взяли?".

На опублікованих кадрах видно, що зеніток везуть на фронт чимало. Кумедно, що у них навіть є супроводження, мабуть, думають, що комусь є діло до цих розвалин 20 століття.

Окупанти перекидають на фронт зенітки, розроблені у 40-х роках минулого століття: відео

Втрати ворога станом на 15 жовтня

Збройні Сили України продовжують завдавати ворогу шалених втрат. Російські окупанти потерпають на усіх бойових напрямках. Станом на ранок 15 жовтня Збройні Сили України ліквідували вже понад 64 тисячі ворожих бійців, лише за минулу добу – 400 окупантів. Втрати росіян у військовій техніці теж чималі:

танків – 2 524,

бойових броньованих машин – 5 179,

артилерійських систем – 1 582,

РСЗВ – 365,

засобів ППО – 186,

літаків – 268,

гелікоптерів – 242,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210,

крилатих ракет – 316,

кораблів та катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951,

спеціальної техніки – 142.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що точна кількість може бути ще більшою, адже зараз тривають активні бої, що й ускладнює підрахунок.

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