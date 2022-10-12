Російська військова частина просить повернути речі загиблих бійців
Про які конкретно мовиться речі – невідомо. Але, можливо, Росії бракує навіть шкарпеток, якщо хочуть, щоб, імовірно, повернули і їх.
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Так, начальник речової служби військові частини вимагає повернути речі трьох загиблих, які не належать списанню.
В однополчан загиблих бійців є два варіанти:
- дзвонити родинам загиблих і просити повернути речі;
- скинутися самим.
Загальна сума – 54 300 рублів.
Як ви вважаєте росіяни будуть скидатись прапорщику нач.складу, чи буде видзвонювати родини Zдохликів, щоб вони повернули речі?
– покепкували у повідомленні.
Тож, здається, поки що живим окупантам варто вже збирати кошти, аби по смерті їхні сім'ї повернули речі або гроші державі.
Один із розрахунків вартості речей військових / Фото @InformNapalm
Загальні бойові втрати росіян
Після традиційного ранкового зведення втрат окупантів, в обід Генштаб оприлюднив уточнені дані втрат російських загарбників. Тож від 24 лютого й з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень, станом на 12 жовтня втрати російської армії у повномасштабній війні проти України склали:
- приблизно 63 380 осіб живої сили;
- 2 505 танків,
- 5 156 бойових броньованих машин,
- 1 539 артилерійських систем,
- 355 РСЗВ,
- 183 засобів ППО,
- 268 літаків,
- 234 гелікоптери,
- 1 149 БпЛА,
- 316 крилатих ракет,
- 16 кораблів та катерів,
- 3 926 автомобільної техніки та автоцистерн,
- 140 одиниць спеціальної техніки.