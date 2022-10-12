Російська військова частина просить повернути речі загиблих бійців

Про які конкретно мовиться речі – невідомо. Але, можливо, Росії бракує навіть шкарпеток, якщо хочуть, щоб, імовірно, повернули і їх.

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Так, начальник речової служби військові частини вимагає повернути речі трьох загиблих, які не належать списанню.

В однополчан загиблих бійців є два варіанти:

дзвонити родинам загиблих і просити повернути речі;

скинутися самим.

Загальна сума – 54 300 рублів.

Як ви вважаєте росіяни будуть скидатись прапорщику нач.складу, чи буде видзвонювати родини Zдохликів, щоб вони повернули речі?

– покепкували у повідомленні.

Тож, здається, поки що живим окупантам варто вже збирати кошти, аби по смерті їхні сім'ї повернули речі або гроші державі.

Один із розрахунків вартості речей військових / Фото @InformNapalm

Загальні бойові втрати росіян

Після традиційного ранкового зведення втрат окупантів, в обід Генштаб оприлюднив уточнені дані втрат російських загарбників. Тож від 24 лютого й з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень, станом на 12 жовтня втрати російської армії у повномасштабній війні проти України склали:

приблизно 63 380 осіб живої сили;

2 505 танків,

5 156 бойових броньованих машин,

1 539 артилерійських систем,

355 РСЗВ,

183 засобів ППО,

268 літаків,

234 гелікоптери,

1 149 БпЛА,

316 крилатих ракет,

16 кораблів та катерів,

3 926 автомобільної техніки та автоцистерн,

140 одиниць спеціальної техніки.