Российская воинская часть просит вернуть вещи погибших бойцов

О каких конкретно говорится вещах – неизвестно. Но, возможно, России не хватает даже носков, если хотят, чтобы, вероятнее всего, вернули и их.

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Так, начальник вещевой службы воинской части требует вернуть вещи трех погибших, которые не принадлежат списанию.

У однополчан погибших бойцов есть два варианта:

  • звонить семьям погибших и просить вернуть вещи;
  • скинуться самим.

Общая сумма – 54 300 рублей.

Как вы считаете, россияне будут сбрасываться прапорщику начсклада, или будут вызванивать семьи Zдохликов, чтобы те вернули вещи?
– пошутили в сообщении.

Поэтому пока еще живым оккупантам стоит собирать деньги, чтобы после смерти их семьи вернули вещи или деньги государству.

Один из расчетов стоимости вещей военных / Фото @InformNapalm

Общие боевые потери россиян

После традиционного утренней сводки потерь оккупантов, в обед Генштаб обнародовал уточненные данные потерь российских захватчиков. Итак, с 24 февраля, и с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений, по состоянию на 12 октября потери российской армии в полномасштабной войне против Украины составили:

  • примерно 63 380 человек;
  • 2 505 танков,
  • 5 156 боевых бронированных машин,
  • 1 539 артиллерийских систем,
  • 355 РСЗО,
  • 183 средств ПВО,
  • 268 самолетов,
  • 234 вертолета,
  • 1 149 БпЛА,
  • 316 крылатых ракет,
  • 16 кораблей и катеров,
  • 3 926 автомобильной техники и автоцистерн,
  • 140 единиц специальной техники.