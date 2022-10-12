Российская воинская часть просит вернуть вещи погибших бойцов

О каких конкретно говорится вещах – неизвестно. Но, возможно, России не хватает даже носков, если хотят, чтобы, вероятнее всего, вернули и их.

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Так, начальник вещевой службы воинской части требует вернуть вещи трех погибших, которые не принадлежат списанию.

У однополчан погибших бойцов есть два варианта:

звонить семьям погибших и просить вернуть вещи;

скинуться самим.

Общая сумма – 54 300 рублей.

Как вы считаете, россияне будут сбрасываться прапорщику начсклада, или будут вызванивать семьи Zдохликов, чтобы те вернули вещи?

– пошутили в сообщении.

Поэтому пока еще живым оккупантам стоит собирать деньги, чтобы после смерти их семьи вернули вещи или деньги государству.

Один из расчетов стоимости вещей военных / Фото @InformNapalm

Общие боевые потери россиян

После традиционного утренней сводки потерь оккупантов, в обед Генштаб обнародовал уточненные данные потерь российских захватчиков. Итак, с 24 февраля, и с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений, по состоянию на 12 октября потери российской армии в полномасштабной войне против Украины составили:

примерно 63 380 человек;

2 505 танков,

5 156 боевых бронированных машин,

1 539 артиллерийских систем,

355 РСЗО,

183 средств ПВО,

268 самолетов,

234 вертолета,

1 149 БпЛА,

316 крылатых ракет,

16 кораблей и катеров,

3 926 автомобильной техники и автоцистерн,

140 единиц специальной техники.