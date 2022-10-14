По данным Международного энергетического агентства, доходы России от продажи нефти за сентябрь упали на 3,2 миллиарда долларов. Это на 17,3% меньше по сравнению с августом.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Что касается экспорта нефти, то в сентябре доходы сократились до 15,3 миллиарда долларов, что является самым низким месячным показателем за весь 2022 год.

Что стало причиной

Существенной причиной стало уменьшение экспорта нефти в страны ЕС. Следовательно, количество уменьшилось на 390 тысяч баррелей в день. Кроме того, цена на нефть российской марки Urals начала падать на 8,7% по сравнению с августом.

По расчетам МЭА доля Евросоюза в экспорте российской сырой нефти и нефтепродуктов упала с 50% до 35%.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что потолок цен на нефть из России может быть установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Ограничение цен на нефть

Комитет, включающий представителей Европейского Союза, G7 и тех, кто согласен с предельными ценами, должен регулярно собираться, чтобы принимать решения о цене, по которой следует продавать российскую нефть, и о том, как цена бы изменялась в зависимости от рынка.

Интересно Доллар продолжает дешеветь: где выгоднее всего купить валюту

Тем не менее, мировые производители нефти во главе с Саудовской Аравией решили резко сократить поставки. Таким образом, сделав российскую нефть еще более ценной.

Согласно санкционному пакету от ЕС против России, 5 декабря запрещаются морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля — нефтепродуктов.

Благодаря этому перевозки нефти будут разрешены, но при условии, что нефть и нефтепродукты будут покупаться по цене, равной или ниже ценового потолка.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.