За даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від продажу нафти за вересень впали на 3,2 мільярда доларів. Це на 17,3% менше, порівняно з серпнем.

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Що стосується експорту нафти, то у вересні доходи скоротився до 15,3 мільярда доларів, що є найнижчим місячним показником за весь 2022 рік.

Що стало причиною

Суттєвою причиною стало зменшення експорту нафти до країн ЄС. Відтак, кількість зменшилася на 390 тисяч барелів на день. Крім цього, ціна на нафту російської марки Urals почала падати на 8,7% порівняно з серпнем.

За розрахунками МЕА, частка Євросоюзу в експорті російської сирої нафти та нафтопродуктів упав з 50% до 35%.

Нагадуємо, глава Мінфіну США Джанет Єллен на зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні заявила, що стеля цін на нафту з Росії може бути встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Обмеження цін на нафту

Комітет, що включає представників Європейського Союзу, G7 та тих, що згодні з граничними цінами, мав би регулярно збиратися, щоб приймати рішення про ціну, за якою слід продавати російську нафту, і про те, як ціна б змінювалася в залежності від ринку.

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Проте, світові виробники нафти на чолові з Саудівською Аравією вирішили різко скоротити поставки. Таким чином, зробивши російську нафту ще більш цінною.

Згідно з санкційним пакетом від ЄС проти Росії, 5 грудня забороняються морські перевезення російської нафти, а з 5 лютого — нафтопродуктів.

Завдяки цьому, перевезення нафти будуть дозволені, але за умови, що нафта і нафтопродукти купуватимуться за ціною, що дорівнює або нижча від цінової стелі.

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