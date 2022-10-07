Головною перешкодою стало те, що світові виробники нафти на чолові з Саудівською Аравією вирішили різко скоротити поставки. Таким чином, російська нафта стане ще більш цінною.

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Захід – за, Близький Схід – проти

Нагадуємо, що обмеження цін на нафту мали б остаточно схвалити вже зовсім скоро. Згідно з планом, комітет, що включає представників Європейського Союзу, G7 та тих, що згодні з граничними цінами, мав би регулярно збиратися, щоб приймати рішення про ціну, за якою слід продавати російську нафту, і про те, як ціна б змінювалася в залежності від ринку.

Проте, перешкода у вигляді скорочення поставок нафти знижує шанси й на те, що великі покупці російської нафти такі, як Китай та Індія, погодяться на обмеження цін. Найгірше те, що без їхньої згоди встановлення ліміту щодо цін має менший ефект.

Як обмеження на ціни "вдарило б" Росію

Для реалізації такого плану, США, Європі та їхнім союзникам, потрібно було переконати Індію та Китай купувати російську нафту тільки за узгодженою ціною. Але, експерти кажуть, що навіть при наявності прихильних партнерів обмеження може виявитися важкоздійснюваним.

Обмеження щодо нафти покликане встановити ціну на російську нафту нижчою, ніж вона є сьогодні. За розрахунками США, це б позбавляло Кремль десятків мільярдів доларів щорічно.

За новими правилами, які б встановлювалися одразу ж після прийняття обмеження щодо цін:

компанії, що беруть участь у транспортуванні російської нафти нестимуть відповідальність за забезпечення того, щоб нафта продавалася за граничною ціною. Порушення правил означатиме зіткнення з судовими позовами;

Греція, Мальта та Кіпр продовжуватимуть поставки російської нафти, але тільки із застосування цінового обмеження.

Російська нафта потрапить під ембарго на більшій частині території Європейського Союзу 5 грудня, а нафтопродукти слідують за нею в лютому.

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Якщо з нафтою у Росії все ще гаразд, то з газом – катастрофа

Єдиний російський ринок збуту газу на сьогодні – це Китай. Проте країна вже й так перенасичена.

Як розповів 24 каналу Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" та експерт з енергетики, видобуток російського газу впаде на 40%, а за інших обставин, може й на усі 60%;

Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" та експерт з енергетики, видобуток російського газу впаде на 40%, а за інших обставин, може й на усі 60%; Ціна на газ впала нижче 1 700 доларів за 1 000 кубометрів газу;

Раніше Росія видобувала 1 трильйон кубометрів газу на рік, після коронавірусу – скоротила процес до 800 мільярдів кубометрів на рік. На сьогодні, видобуток скорочується майже вдвоє;

Якщо у 9 пакеті санкції введуть заборону на хімічні добрива й реагенти, то таким чином Росія зможе видобувати лише 320 – 350 мільярдів кубометрів газу.

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