Росії збувати газ нікуди
За даними Андрія Закревського, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" та експерт з енергетики, якими він поділився з 24 каналом, видобуток російського газу впаде на 40%, а за інших обставин, може й на усі 60%.
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Ще раніше, я був впевнений у цьому через те, що Росія послідовно останні 2 роки шантажувала Європу. Якщо Росія всього споживає 430 мільярдів кубометрів газу разом з 20 мільярдами кубометрів газу, які вона постачає в Китай, то на цьому історія російського газу закінчується. Прямо на наших очах.
Як розповідає експерт, увесь Сибір був зупинений у видобутку газу на декілька тижнів через те, що єдиний ринок збуту в Китаї був перенасичений. Єдине, що залишається Росії – шантажувати Європу, сподіваючись на те, що та прогнеться.
Усі домовленості, як, наприклад, з Італією чи Угорщиною, це остання спроба Росії наситити своїх агентів хоч якимись грошима. Також, в Росії залишився ще Турецький потік. Але самі ж керівники цього потоку ставлять його на паузу тому, що вони не пройшли сертифікацію,
– додає Закревський.
Сумне майбутнє для країни-агресорки
Росія вже почала спалювати газ. Далі, розпочнеться катастрофа з двох речей:
- Перша – це фінансова, тому що країна перестане заробляти гроші.
Ціна на газ впала нижче 1 700 доларів за 1 000 кубометрів газу. Свого часу Росія видобувала 1 трильйон кубометрів газу на рік, після коронавірусу – скоротила до 800 мільярдів кубометрів на рік. На сьогодні, видобуток скорочується майже вдвоє,
– каже Андрій Закревський.
І додає, що якщо у 9 пакеті санкції введуть заборону на хімічні добрива й реагенти, то таким чином Росія зможе видобувати лише 320 – 350 мільярдів кубометрів газу. Видобуток впаде на 60%. Відновити ж його можна буде лише за десятки років.
- Друга – в Росії є цілі містечка, де видобувають газ. Зараз майже усіх чоловіків, що працювали там, мобілізували. Обладнання, яке там залишилося і яке перезимує без роботи, можна буде викинути через несправність.
Тому, якщо коротко, Росія як імпортер зникне з карти світу, наголошує енергетичний експерт.
Актуально У восьмому пакеті санкцій ЄС проти Росії можуть бути обмеження ціни на нафту
Обмеження щодо російської нафти
США вимагає поетапного введення нафтових санкцій G7 проти Росії.
- Перший етан санкцій G7 стосуватимуться російської сирої нафти, наступний – зосереджений на дизельному паливі, а третій етап торкнеться продуктів меншої вартості, таких як нафта.
- Санкції G7 і Європейського Союзу, який обирає двоетапну заборону, мають розпочатися 5 грудня. Обидва економічні блоки прагнуть обмежити прибутки Росії від експорту нафти після її вторгнення в Україну.
- Країна-агресорка попри санкції, зберегла доходи від видобутку нафти через збільшення продажів до Азії, особливо Китаю та Індії. Це компенсувало вплив західних енергетичних обмежень.