Росії збувати газ нікуди

За даними Андрія Закревського, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" та експерт з енергетики, якими він поділився з 24 каналом, видобуток російського газу впаде на 40%, а за інших обставин, може й на усі 60%.

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Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" та експерт з енергетики Ще раніше, я був впевнений у цьому через те, що Росія послідовно останні 2 роки шантажувала Європу. Якщо Росія всього споживає 430 мільярдів кубометрів газу разом з 20 мільярдами кубометрів газу, які вона постачає в Китай, то на цьому історія російського газу закінчується. Прямо на наших очах.

Як розповідає експерт, увесь Сибір був зупинений у видобутку газу на декілька тижнів через те, що єдиний ринок збуту в Китаї був перенасичений. Єдине, що залишається Росії – шантажувати Європу, сподіваючись на те, що та прогнеться.

Усі домовленості, як, наприклад, з Італією чи Угорщиною, це остання спроба Росії наситити своїх агентів хоч якимись грошима. Також, в Росії залишився ще Турецький потік. Але самі ж керівники цього потоку ставлять його на паузу тому, що вони не пройшли сертифікацію,

– додає Закревський.

Сумне майбутнє для країни-агресорки

Росія вже почала спалювати газ. Далі, розпочнеться катастрофа з двох речей:

Перша – це фінансова, тому що країна перестане заробляти гроші.

Ціна на газ впала нижче 1 700 доларів за 1 000 кубометрів газу. Свого часу Росія видобувала 1 трильйон кубометрів газу на рік, після коронавірусу – скоротила до 800 мільярдів кубометрів на рік. На сьогодні, видобуток скорочується майже вдвоє,

– каже Андрій Закревський.

І додає, що якщо у 9 пакеті санкції введуть заборону на хімічні добрива й реагенти, то таким чином Росія зможе видобувати лише 320 – 350 мільярдів кубометрів газу. Видобуток впаде на 60%. Відновити ж його можна буде лише за десятки років.

Друга – в Росії є цілі містечка, де видобувають газ. Зараз майже усіх чоловіків, що працювали там, мобілізували. Обладнання, яке там залишилося і яке перезимує без роботи, можна буде викинути через несправність.

Тому, якщо коротко, Росія як імпортер зникне з карти світу, наголошує енергетичний експерт.

Актуально У восьмому пакеті санкцій ЄС проти Росії можуть бути обмеження ціни на нафту

Обмеження щодо російської нафти

США вимагає поетапного введення нафтових санкцій G7 проти Росії.

Перший етан санкцій G7 стосуватимуться російської сирої нафти, наступний – зосереджений на дизельному паливі, а третій етап торкнеться продуктів меншої вартості, таких як нафта.

Санкції G7 і Європейського Союзу, який обирає двоетапну заборону, мають розпочатися 5 грудня. Обидва економічні блоки прагнуть обмежити прибутки Росії від експорту нафти після її вторгнення в Україну.

Країна-агресорка попри санкції, зберегла доходи від видобутку нафти через збільшення продажів до Азії, особливо Китаю та Індії. Це компенсувало вплив західних енергетичних обмежень.

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