Російська нафта та обмеження

США вимагає поетапного введення нафтових санкцій G7, повідомляють у Reuters. Усього їх буде три.

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Перший етан санкцій G7 стосуватимуться російської сирої нафти, наступний – зосереджений на дизельному паливі, а третій етап торкнеться продуктів меншої вартості, таких як нафта.

Санкції G7 і Європейського Союзу, який обирає двоетапну заборону, мають розпочатися 5 грудня. Обидва економічні блоки прагнуть обмежити прибутки Росії від експорту нафти після її вторгнення в Україну. Адже країна-агресорка попри санкції, зберегла доходи від видобутку нафти через збільшення продажів до Азії, особливо Китаю та Індії. Це компенсувало вплив західних енергетичних обмежень.

Нагадуємо, ЄС заборонить морські поставки російської нафти з 5 грудня, а продуктів — з 5 лютого. Санкції Європи також мають на меті обмежити ціни на нафту.

Чи не виникне проблем

Існує занепокоєння, що санкції ЄС призведуть до зростання цін на нафту. І це може посилити економічний біль на країни, що ввели обмеження щодо Росії. Ці ризики поставили Сполучені Штати та G7 у парадоксальне становище.

Поки ми зберігаємо потік російської нафти, ми вважаємо це перемогою. Ціновий ліміт можна вважати випускним клапаном пакета санкцій. Це перетворює заборону з абсолютної на умовну,

– сказав старший чиновник казначейства США Бен Гарріс.

Ціна, якою будуть обмежені продажі російської нафти, ще не визначена. Але вже відомо, що вона буде достатньо високою.

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Туреччина залежна від російського газу

Нагадуємо, що державний імпортер енергоносіїв Туреччини BOTAS хоче перенести частину платежів за російський природний газ на 2024 рік. Проте, Туреччина поки, що не зверталась з офіційним запитом про відстрочку.

Сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв посилила тиск на її валюту і бюджет. Турецька ліра знецінилася більш ніж на 28% відносно долара 2022 року, що є найбільшим показником після аргентинського песо.

Дефіцит торговельного балансу в серпні зріс у понад два рази за рік й становив 11,2 мільярда доларів.

Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із президентом Росії Владіміром Путіним й сподівається отримати знижку.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.