Все ще домовляються

На зустрічі в Брюсселі країни Євросоюзу не досягли домовленості щодо 8 пакета санкцій. Про це розповів кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у свому твітері.

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Зустріч послів ЄС завершена. Ще немає угоди щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони знову зберуться, щоб домовитися – включно про обмеження цін на нафту,

– йдеться у повідомленні.

Що було у 8 пакеті санкцій

Запропоновані санкції проти Росії містять:

законодавство про обмеження цін на російську нафту;

додаткові списки осіб, які потрапили під санкції;

заходи, спрямовані на російські ІТ, кібербезпеку та індустрію програмного забезпечення. Зокрема, передбачалося відключення від платіжної системи SWIFT російського "Газпромбанку".

Проте, заходи не передбачали більш жорстких заходів, включаючи заборону на імпорт російських алмазів. А прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взагалі був проти нових санкції й вважав, що їх слід скасувати.

Як нові санкції "вдарили б" по країні-агресорці

До слова, відключення від платіжної системи SWIFT російського "Газпромбанку" серйозно б вплинуло на спроможність російської банківської системи забезпечувати швидкі розрахунки з європейськими партнерами.

Крім цього, достатньо серйозним ударом для Росії стане також обмеження на продаж алмазів. Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин 24 каналу.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Європа зараз має прийняти черговий пакет санкцій як відповідь на мобілізацію в Росії та фейкові референдуми на захоплених українських територіях. Європейці на сьогодні мусять якось відреагувати. Тому восьмий пакет санкцій навряд чи матиме серйозні економічні наслідки для росії. Основна мета цього пакета – не економічна, а політична.

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло вважає, що Росія знаходить будь-які лазівки для того, щоб обходити обмеження. До прикладу, обмеження для російських банків щодо розрахунків за системою SWIFT обходяться через треті країни. Це утруднює життя пересічним росіянам, але для бізнесу особливих проблем не створює. Подібна ситуація – з постачанням тієї чи іншої продукції.

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Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Найдошкульнішими для російської економіки були б санкції щодо тих галузей, де росія заробляє найбільше, а це, в першу чергу, торгівля енергоносіями. Але тут уже Європа не готова йти на крайні заходи, оскільки наразі не може обійтись без поставок російського газу. На додаток, дуже дошкулило б росії практичне рішення щодо використання заблокованих закордонних активів росії. Мова йде про більше ніж 300 мільярдів доларів. Ці активи можна було б направити як безпосередньо Україні, так і на компенсацію витрат тих країн і міжнародних організацій, які допомагають Україні.

Але якщо країни Європи вирішать взагалі не купувати російський газ та нафту, знайдуться ринки третіх країн, в тій таки Азії чи Латинській Америці, куди через посередників будуть реалізовуватись російські енергоносії.

Тому варто пам'ятати, що існує цивілізований світ та не зовсім цивілізований, який продовжуватиме вести бізнес з країною-агресоркою.

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