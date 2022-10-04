Российская нефть и ограничения

США требует поэтапного введения нефтяных санкций G7, сообщают в Reuters. Всего их будет три.

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Первый этап санкций G7 будет касаться российской сырой нефти, следующий – сосредоточен на дизельном топливе, а третий этап коснется продуктов меньшей стоимости, таких как нефть.

Санкции G7 и избирающего двухэтапный запрет Европейского Союза должны начаться 5 декабря. Оба экономических блока стремятся ограничить прибыль России от экспорта нефти после ее вторжения в Украину. Ведь страна-агрессорка, несмотря на санкции, сохранила доходы от добычи нефти из-за увеличения продаж в Азию, особенно Китая и Индии. Это компенсировало влияние западных энергетических ограничений.

Напомним, ЕС запретит морские поставки российской нефти с 5 декабря, а продуктов — с 5 февраля. Санкции Европы также имеют целью ограничить цены на нефть.

Не возникнет проблем

Существует обеспокоенность тем, что санкции ЕС приведут к росту цен на нефть. И это может усилить экономическую боль в странах, введших ограничения в отношении России. Эти риски поставили Соединенные Штаты и G7 в парадоксальное положение.

Пока мы сохраняем поток русской нефти, мы считаем это победой. Ценовой предел можно считать выпускным клапаном пакета санкций. Это превращает запрет с абсолютной в условную,

– сказал старший чиновник казначейства США Бен Гаррис.

Цена, которой будут ограничены продажи российской нефти, еще не определена. Но уже известно, что она будет достаточно высока.

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Турция зависима от российского газа

Напомним, что государственный импортер энергоносителей Турции BOTAS хочет перенести часть платежей за российский природный газ на 2024 год. Тем не менее Турция пока не обращалась с официальным запросом об отсрочке.

Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару 2022 года, что является самым большим показателем после аргентинского песо.

Дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза в год и составил 11,2 миллиарда долларов.

В прошлом месяце президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с президентом России Владимиром Путиным и надеется получить скидку.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.