ЄС погодили нові санкції щодо Росії

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми діяли швидко й рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити", – написала президент європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022

Санкційні обмеження щодо нафти

Нові санкційні заборони щодо Росії набудуть чинності після публікації їх в офіційному віснику ЄС. Обмеження стосуватимуться ймовірно морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборонена на повʼязані з цими послугами.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомляло, що верхня межа цін на російську нафту може бути затверджена у два етапи. У ЄС готують проєкт закону, який необхідний для двоетапного введення ліміту на вартість нафти з Росії, проте його затвердження, ймовірно, відкладуть до того часу, поки всі країни "Великої сімки" не будуть готові до запровадження узгодженого ліміту.

Детальніше з усіма іншими санкційними обмеженнями у новому пакеті можна ознайомитись тут.

Чи зросте ціна нафти

Існує занепокоєння, що санкції ЄС призведуть до зростання цін на нафту. І це може посилити економічний біль на країни, що ввели обмеження щодо Росії. Ці ризики поставили США та G7 у парадоксальне становище, пише видання Reuters.

Поки ми зберігаємо потік російської нафти, ми вважаємо це перемогою. Ціновий ліміт можна вважати випускним клапаном пакета санкцій. Це перетворює заборону з абсолютної на умовну,

– сказав старший чиновник казначейства США Бен Гарріс.

Ціна, якою будуть обмежені продажі російської нафти, ще не визначена. Але вже відомо, що вона буде достатньо високою.

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.