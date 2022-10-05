Про схвалення послами нового, восьмого пакета санкцій проти Росії розповів журналіст Рікард Йозвяк. Він також розповів, коли відповідний документ опублікують.

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Деталі пакета санкцій уже схвалили

За словами Йозвяка, посли Європейського Союзу наразі схвалили усі деталі пакета санкцій. Тож розпочалася письмова процедура. Вона, додав журналіст, завершиться 6 жовтня об 10:00. Саме тоді й з'явиться публікація в офіційному журналі ЄС.

Раніше журналісти кількох видань розповіли, що входитиме до нового пакета санкцій. На думку оглядачів з Politico та ВВС, які посилаються на європейських дипломатів, мовитиметься про запровадження стелі цін на нафту.

Так, журналісти з Politico зауважили, що "у рамках нинішнього пакета узгодять правову основу для введення стелі цін". Зауважимо, що нещодавно відповідну ініціативу запропонували країни-члени G7.

Але і це ще не все. Також за допомогою цього пакета санкцій планують "завдати удару по російській сталеливарній промисловості". Крім того, йтиметься також про індивідуальні обмеження, накладені на певних персон.

Це цікаво! Новий пакет санкцій може передбачати обмеження і для самих громадян країн-членів ЄС. Вони не матимуть права входити до складу керівництва державних компаній Росії.

Що стосується самих граничних цін на нафту, то їх оголосять невдовзі. Рішення ж, ухвалене у рамках восьмого пакета санкцій, набуде своєї чинності за два місяці – 5 грудня.

Зауважимо, що стелю цін на енергоносії з країни-агресорки закликають вводити й в інших державах. Водночас укладачі пакета санкцій звернулися до нафтовидобувних країн. Їх попрохали збільшувати видобуток нафти. Це дозволить витіснити з ринку країну-агресорку.

Реакція високопосадовців на новий пакет санкцій

Я вірю, що до кінця цього пленарного засідання ми досягнемо угоди в Раді та ухвалимо спільну пропозицію, висунуту Комісією,

– прокоментував новий пакет Жозеп Боррель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала країни-члени ЄС за те, що вони дійшли згоди. Вона підкреслила, що всі діяли швидко та рішуче.

Ми ніколи не погодимося ні на фіктивні путінські референдуми, ні на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати Кремль платити,

– наголосила вона.

Прокоментував рішення послів ЄС глава ОП Андрій Єрмак. Він зазначив, що восьмий пакет санкцій проти Росії таки буде. За словами Єрмака, на цьому ніхто зупинятися не планує. Країну-агресорку продовжать дотискати.

Ввести восьмий пакет закликав Зеленський

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у вересні закликав почати роботу над восьмим пакетом санкцій проти країни-агресорки. Відповідну заяву він зробив опісля обстрілів окупантами об'єктів критичної інфраструктури нашої держави.

Додамо, що перед цим своєю думкою поділився очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що не має жодних сумнівів щодо того, чи запровадять чергові обмеження щодо Росії.

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