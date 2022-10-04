Про це розповіли 4 жовтня на брифінгу Офісу Президента, передає 24 канал. Зазначили, що мовиться про індивідуальні санкції проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України.

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"Безумовно, кожен з них отримає свою порцію персональних санкцій", – заявили в ОП.

Що планують ухвалити

Наразі тривають переговори щодо обмеження цін на нафту. Це увійде до восьмого пакету. Також є переговори щодо розширення заборони на імпорт Росією низки товарів.

Ці обмеження складатимуть суму до 7 мільярдів євро. Дуже важливо, що буде санкція заборони зайняття посад у наглядових радах російських державних компаніях для громадян країн ЄС, – розповіли в ОП.

Важливо, щоб Україна побачила у восьмому пакеті санкцій подальше відключення російських банків від системи SWIFT. Зокрема, Газпромбанку.

На які санкції сподівається Україна

До санкцій може увійти заборона входження європейських суден до портів Росії і заборона на в'їзд російських громадян. Тобто скасування можливості в'їзду більшості (якщо не всіх) категорій громадян Росії до країн Європейського Союзу.

"Робота триває. Як запевнила сторона ЄС, роботу завершать ще до початку саміту Євросоюзу", – додали в ОП.

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Що буде з російською нафтою

У світі обмежуватимуть ціни на російську нафту. Це відбуватиметься у 3 етапи:

перший етап санкцій G7 стосуватиметься російської сирої нафти;

другий зосереджений на дизельному паливі;

третій торкнеться продуктів меншої вартості, таких як нафта.

Санкції G7 і Європейського Союзу планують розпочати 5 грудня. Обмеження спрямовані на зменшення прибутків Росії від експорту нафти, оскільки Кремль попри попередні санкції зберіг свої доходи. Росія збільшила продажі до Азії.

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