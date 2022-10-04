Об этом рассказали 4 октября на брифинге Офиса Президента, передает 24 канал. Отмечается, что речь идет об индивидуальных санкциях против тех лиц, которые организовывали незаконные референдумы на части оккупированных территорий Украины.

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"Безусловно, каждый из них получит свою порцию персональных санкций", – заявили в ОП.

Что планируют утвердить

В настоящее время продолжаются переговоры по ограничению цен на нефть. Это войдет в восьмой пакет. Также есть переговоры по расширению запрета на импорт в Россию ряда товаров.

Эти ограничения составят сумму до 7 миллиардов евро. Очень важно, что будет санкция запрета занимать должности в наблюдательных советах российских государственных компаний для граждан стран ЕС, – рассказали в ОП.

Важно, чтобы Украина увидела в восьмом пакете санкций дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT. В частности, Газпромбанка.

На какие санкции надеется Украина

В санкции может войти запрет вхождения европейских судов в порты России и запрет на въезд для российских граждан. То есть отмена возможности въезда большинства (если не всех) категорий граждан России в страны Европейского Союза.

"Работа продолжается. Как заверила сторона ЕС, работу завершат еще до начала саммита Евросоюза", – добавили в ОП.

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Что будет с российской нефтью

В мире будут ограничивать цены на российскую нефть. Это будет происходить в 3 этапа:

первый этап санкций G7 будет касаться российской сырой нефти;

второй сосредоточен на дизельном топливе;

третий коснется продуктов меньшей стоимости, таких как нефть.

Санкции G7 и Европейского Союза планируют начать 5 декабря. Ограничения направлены на уменьшение доходов России от экспорта нефти, поскольку Кремль, несмотря на предыдущие санкции, сохранил свои доходы. Россия увеличила продажи в Азию.

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