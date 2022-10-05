Заборона обмінювати російські та білоруські SDR на долари
4 жовтня стало відомо, що Байден підписав закон, який не лише забороняє участь в операціях з обміном SDR, а також вимагає від Мінфіну США "вживати заходів для протидії підтримці Росії та Білорусі".
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У понеділок президент підписав закон Про заборону обміну SDR, який забороняє міністру фінансів брати участь у транзакціях, що включають обмін спеціальними правами запозичення, які перебувають у Росії чи Білорусі,
– йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.
Закон діятиме протягом п'яти років після його ухвалення. Також його дія може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що Росія та Білорусь "припинили дестабілізаційну діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".