Запрет обменивать российские и белорусские SDR на доллары
4 октября стало известно, что Байден подписал закон, который не только запрещает участие в операциях по обмену SDR, а также требует от Минфина США "принимать меры по противодействию поддержке России и Беларуси".
Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот
В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, запрещающий министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящимися в России или Беларуси,
– говорится в сообщении на сайте Белого Дома.
Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Белоруссия "прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".