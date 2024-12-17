Чи буде Україна здійснювати транзит російського газу

Угода між Росією та Україною про транзит газу спливає 1 січня 2025 року і продовжуватись не буде, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Як зауважив Шмигаль, для України є пріоритетом енергетична безпека Європи. Зокрема, йдеться про забезпечення природним газом у достатній кількості під час зими.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації.

Шмигаль окремо відзначив і 15-й пакет санкцій Євросоюзу. Ці обмеження створюватимуть додатковий тиск на російський енергосектор.

З Премʼєр-міністром Фіцо ми також обговорили збільшення нашої співпраці в сфері електроенергетики. За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини,

– додав Шмигаль.

Нагадаємо! 15-й пакет санкцій від ЄС посилює обмеження у тому числі і проти тіньового флоту Росії.