Будет ли Украина осуществлять транзит российского газа

Соглашение между Россией и Украиной о транзите газа истекает 1 января 2025 года и продолжаться не будет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Как отметил Шмыгаль, для Украины является приоритетом энергетическая безопасность Европы. В частности, речь идет об обеспечении природным газом в достаточном количестве во время зимы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине по транзиту любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации.

Шмыгаль отдельно отметил и 15-й пакет санкций Евросоюза. Эти ограничения будут создавать дополнительное давление на российский энергосектор.

С Премьер-министром Фицо мы также обсудили увеличение нашего сотрудничества в сфере электроэнергетики. За прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии,

– добавил Шмыгаль.

Напомним! 15-й пакет санкций от ЕС усиливает ограничения, в том числе и против теневого флота России.