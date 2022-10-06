Росія готова постачати газ через "Північний потік-2"

Новак повідомив, що друга нитка "Північного потоку-2" готова і побудована. Тож агресорка-росія може на короткий термін забезпечити Європу газом.

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У разі прийняття необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що Росія в короткий термін могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газопроводу,
– розповів він.

Також віцепрем'єр агресорки поскаржився стосовно розслідування інцидентів на "Північному потоці-2". Мовляв, до нього не було допущено ні оператора проєкту Nord Stream, ні російських структур, що перешкоджає об'єктивному розслідуванню.

Що сталось на "Північному потоці-2"

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Росії нікуди збувати газ

Андрій Закревський, експерт з енергетики, у коментарі 24 каналу, раніше розповідав, що видобуток російського газу суттєво впаде, адже країні немає куди його продавати, окрім Китаю.

Андрій Закревський

Експерт з енергетики, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України"

Усі домовленості, як, наприклад, з Італією чи Угорщиною, це остання спроба Росії наситити своїх агентів хоч якимись грошима. Також, в Росії залишився ще Турецький потік. Але самі ж керівники цього потоку ставлять його на паузу тому, що вони не пройшли сертифікацію.

Також він додав, що якщо у 9 пакеті санкції введуть заборону на хімічні добрива й реагенти, то таким чином Росія зможе видобувати лише 320 – 350 мільярдів кубометрів газу. Видобуток впаде на 60%. Відновити ж його можна буде лише за десятки років.