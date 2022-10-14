Росіянка та ексдружина репера Гуфа Айза Долматова поскаржилась на російську владу. За її словами, вона вже не може мовчати. Про це інформує 24 канал.

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Росіяни почали відмовлятися платити податки

Як поскаржилась Долматова, днями вона заплатила величезні податки у Росії і вже задумується закрити свій бізнес через це.

У мене є салон, але, ймовірно, він незабаром закриється, бо косметика дорого коштує, майстри їдуть з країни. Це неможливо працювати за таких умов. Головна причина, чому я не хочу сплачувати податки – я не знаю, чи зароблю завтра,

– скаржиться росіянка.

Вона зазначила, що у Росії керують людьми та вважають їх "біомасою". Долматова каже, що вона не може планувати своє життя, а також зараз важко виїхати з країни-агресорки.

"Ви думаєте так легко виїхати? А ви спробуйте виїхати в іншу країну без усього, залишивши свої родини. Я хочу знати, що буде завтра. Я не хочу шукати ліки по всьому місту та платити за них у рази більше. Я не хочу цього робити. Я хочу літати до Європи, щоб мої друзі зі США прилітали до Росії. Я хочу, щоби мої українські друзі приїжджали в гості, а я до них", – говорить росіянка.

Вона додала, що зараз у Росії робота є тільки "у шаманів та декількох блогерів". Водночас Долматова наголосила, що не хочу їхати з країни-окупантки, а жити там та "будувати своє майбутнє".

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Які ще є проблеми у росіян

Оголошена в Росії мобілізація підвищила попит на продукти тривалого зберігання. Так, росіяни кинулися скуповувати консерви, цукор, макарони й крупи.

У російській держдумі внесли правки до нового кримінального кодексу щодо злочинів, вчинених під час воєнного стану. У підсумку – росіяни шоковані.

Також у російській думі заговорили про необхідність загальної мобілізації. Росіяни шоковані такою заявою.

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