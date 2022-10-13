Про це свідчать дані дослідження NielsenIQ, які публікує Forbes, а також результати аналізу понад 41 мільярд касових чеків від ОФД "Такском", на який посилаються російські ЗМІ.

До речі Пєсков каже, що у Росії немає ніяких нових хвиль мобілізації: мовляв, губернаторам "здається"

Мобілізовані скуповують все на сухпайок

Протягом 2 тижнів, з 19 вересня по 2 жовтня, прибуток від продажу цукру зріс на 70% порівняно з цим же періодом 2021 року. Також суттєво зросли продажі м'ясних консервів (на 58%) та рису (на 45%).

В аналізі зазначили, що основні покупці – мобілізовані та їхні сім'ї, які збирають суху пайку, а також люди, які побоюються зникнення звичних товарів та підвищення цін на них.

Мобілізація в Росії: останні новини

У Росії виникла низка проблем, пов'язаних з мобілізацією. мотивувати окупантів до війни вкрай складно, то їм пропонують всілякі заохочення. Наприклад, безкоштовний газ або їжу.

Також зазначали, що нові російські мобілізовані сили не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті. Їх відправлятимуть переважно на доукомплектування уже сформованих підрозділів.

В ISW зауважили, що російські сили, ймовірно, відчувають нестачу передової техніки. Крім того, у них немає навіть спорядження.

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