Про це свідчать дані дослідження NielsenIQ, які публікує Forbes, а також результати аналізу понад 41 мільярд касових чеків від ОФД "Такском", на який посилаються російські ЗМІ.
До речі Пєсков каже, що у Росії немає ніяких нових хвиль мобілізації: мовляв, губернаторам "здається"
Мобілізовані скуповують все на сухпайок
Протягом 2 тижнів, з 19 вересня по 2 жовтня, прибуток від продажу цукру зріс на 70% порівняно з цим же періодом 2021 року. Також суттєво зросли продажі м'ясних консервів (на 58%) та рису (на 45%).
В аналізі зазначили, що основні покупці – мобілізовані та їхні сім'ї, які збирають суху пайку, а також люди, які побоюються зникнення звичних товарів та підвищення цін на них.
Мобілізація в Росії: останні новини
- У Росії виникла низка проблем, пов'язаних з мобілізацією. мотивувати окупантів до війни вкрай складно, то їм пропонують всілякі заохочення. Наприклад, безкоштовний газ або їжу.
- Також зазначали, що нові російські мобілізовані сили не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті. Їх відправлятимуть переважно на доукомплектування уже сформованих підрозділів.
- В ISW зауважили, що російські сили, ймовірно, відчувають нестачу передової техніки. Крім того, у них немає навіть спорядження.
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