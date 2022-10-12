Кремль стверджує, що буцімто немає другої хвилі мобілізації. Про це заявив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, пишуть росЗМІ.
Зверніть увагу У Росії знову "припекло": у Челябінській області спробували спалити місцеву адміністрацію
Пєсков заявив, що нової хвилі мобілізації в Росії немає
Жодної нової хвилі мобілізації немає. Тут потрібно у кожного конкретного губернатора уточнювати, що вони мають на увазі,
– каже прессекретар Путіна.
Нагадаємо, що напередодні влада Курської та Ростовської областей повідомила, що в їхніх регіонах розпочався другий етап мобілізації. За словами ростовського губернатора, регіон отримав "нове мобілізаційне завдання".
Часткова мобілізація у Росії: останні новини
- У Челябінській області намагалися підпалити адміністрацію міста Бакал. Будівлю закидали коктейлями Молотова.
- У Росії виникла низка проблем, пов'язаних з мобілізацією.
- До речі, нові російські мобілізовані сили не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті. Їх відправлятимуть переважно на доукомплектування уже сформованих підрозділів.
- А в російській республіці Алтай не вдалося мобілізувати жодного чоловіка. Ймовірно, причиною цього стала географія регіону на півдні Росії.
- Раніше військовий комісар республіки Якутія заявив, що буцімто в межах мобілізації до лав російської армії з регіону не призвали жодного чоловіка.
- Крім того, у російській держдумі внесли правки до нового кримінального кодексу щодо злочинів, вчинених під час воєнного стану. Там мовиться і про мобілізацію.
Варте уваги – Куди тікають росіяни після часткової мобілізації: дивіться відео