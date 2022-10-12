Кремль стверджує, що буцімто немає другої хвилі мобілізації. Про це заявив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Пєсков заявив, що нової хвилі мобілізації в Росії немає

Жодної нової хвилі мобілізації немає. Тут потрібно у кожного конкретного губернатора уточнювати, що вони мають на увазі,

– каже прессекретар Путіна.

Нагадаємо, що напередодні влада Курської та Ростовської областей повідомила, що в їхніх регіонах розпочався другий етап мобілізації. За словами ростовського губернатора, регіон отримав "нове мобілізаційне завдання".

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