Кремль утверждает, что якобы нет второй волны мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет

Никакой новой волны мобилизации нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они подразумевают,

– говорит пресс-секретарь Путина.

Напомним, что накануне власти Курской и Ростовской областей сообщили, что в их регионах начался второй этап мобилизации. По словам ростовского губернатора, регион получил "новую мобилизационную задачу".

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