Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Зазначили, що студентам російських приватних університетів із державною акредитацією дають бронь від мобілізації.

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"У Москві 800 росіян миттєво вступають у "Синергію" на пропозицію деяких приватних осіб з університету. Вартість вступу – близько 180 тисяч рублів", – зазначили у Центрі.

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Після того, як росіяни заплатять за навчання гроші, отримують повідомлення від прокуратури. Та через анонімну заяву повідомляє, що всі, хто фейково вступив до "Синергії", порушили закон. На думку СратКому, немає сумніву, що заяви пишуть ті, хто отримав гроші від "вступників заднім числом".

У підсумку люди залишилися без броні, і без 180 тисяч рублів, а університет "Синергія", напевно, залишиться без держакредитації. Однак певні особи заробили стільки, в тому числі й в прокуратурі, що держакредитація повернеться тим самим "заднім числом", – розповіли у Центрі.

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