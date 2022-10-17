Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ. Там добавили, что враг особенно активно терроризирует мужчин Луганщины.

Важно С такими мобилизованными пакетов нам понадобится меньше, – Марченко о стрельбе под Белгородом

Немало таких инцидентов произошло в Станице Луганской. Там работников коммунальных служб принудительно поставили на воинский учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр.

По его результатам все оказались пригодными к военной службе,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Как в России обманывают призывников

В России еще с конца сентября идет частичная мобилизация. Оккупанты придумали схему, как брать у военнообязанных деньги и несмотря на это вручать повестки. В частности, по российскому законодательству студентам частных университетов с государственной аккредитацией дают бронь от мобилизации.

Так, в Москве 800 россиян мгновенно вступили в "Синергию" по предложению некоторых частных лиц из университета. Стоимость поступления – около 180 тысяч рублей. После того, как россияне заплатят за обучение деньги, получают уведомления от прокуратуры. И через анонимное заявление сообщает, что все, кто фейково вступил в "Синергию", нарушили закон.

В Петербурге полицейские бежали за мужчиной, чтобы вручить ему повестку. В сети опубликовали видео. Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов подчеркнул, что мобилизованные не эффективны в войне против Украины. Они умирают или попадают в плен, но не способны на наступление.

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