Це вкотре підтверджує успіхи українських захисників на полі бою. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зверніть увагу На Луганщині вороги розшукують своїх дезертирів та репресують патріотів України

Бойовики просять прислати їм медиків з Росії

Внаслідок успішних дій ЗСУ та через велику кількість поранених на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників.

Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Росії.

Яка зараз ситуація на Луганщині

З початку жовтня російські спецслужбісти та наближені до них командири бандформувань з Донеччини та Луганщини почали приховану та відносно централізовану евакуацію своїх родин.

У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримують членів родин та друзів військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.

Також у Луганській області під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.

До речі, нещодавно з'явилась офіційна інформація про звільнення села Стельмахівка. Також деокуповані Новолюбівка, Невське, Новоєгорівка, Надія та Андріївка.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що звільнення Сватового відкриє шлях для Збройних Сил до оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, що нині під контролем у загарбників.

Нагадаємо, що в одній із лікарень Луганщині росіяни розмістили поранених загарбників разом із дітьми. Серед них – колишні в'язні.

Варте уваги – Що відомо про старт деокупації Луганщини: дивіться відео