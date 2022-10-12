Це вкотре підтверджує успіхи українських захисників на полі бою. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зверніть увагу На Луганщині вороги розшукують своїх дезертирів та репресують патріотів України

Бойовики просять прислати їм медиків з Росії

Внаслідок успішних дій ЗСУ та через велику кількість поранених на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників.

Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Росії.

Яка зараз ситуація на Луганщині

  • З початку жовтня російські спецслужбісти та наближені до них командири бандформувань з Донеччини та Луганщини почали приховану та відносно централізовану евакуацію своїх родин.

  • У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримують членів родин та друзів військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.

  • Також у Луганській області під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.

  • До речі, нещодавно з'явилась офіційна інформація про звільнення села Стельмахівка. Також деокуповані Новолюбівка, Невське, Новоєгорівка, Надія та Андріївка.

  • Раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що звільнення Сватового відкриє шлях для Збройних Сил до оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, що нині під контролем у загарбників.

  • Нагадаємо, що в одній із лікарень Луганщині росіяни розмістили поранених загарбників разом із дітьми. Серед них – колишні в'язні.

Варте уваги – Що відомо про старт деокупації Луганщини: дивіться відео