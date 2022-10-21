Своими мыслями по поводу возможного взрыва на Каховской ГЭС поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также рассказал о влиянии на ход войны как Беларуси, так и Ирана, а также стремлении России склонить Украину к переговорам.

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Россияне могут планировать масштабный теракт на дамбе Каховской ГЭС, ведь известно, что враги заминировали и дамбу и энергообъекты на ГЭС. Владимир Зеленский уже призвал мир реагировать на подобные угрозы превентивно. Такие откровенно террористические планы – попытка остановить наступление ВСУ и создать естественный щит от украинских защитников. Ведь продвижение ВСУ на Юге значительно и наши бойцы не позволяют захватчикам просто так убегать с правого берега Днепра, нанося очередные удары по Антоновскому мосту.

Вместе с тем именно планы по побегу с правого берега частично объясняют объявление военного положения Путиным накануне. Ведь западные эксперты уверяют, что в ближайшие 6 недель ВСУ может добиться значительных побед и на Юге, и на Востоке Украины.

Впрочем, россияне еще и перебрасывают силы в Беларусь, таким образом создавая напряжение на северных границах Украины. В то же время эксперты уверяют, что риск повторного наступления на Киев минимальный. Параллельно Россия активно осваивает иранское оружие и Тегеран, похоже, уже не скрывает свое участие в войне. Все это Кремль устраивает для попытки снова шантажом склонить Украину к переговорам. И, к слову, президент Турции снова активно пытается устроить диалог между Зеленским и Путиным.

Так что о ситуации на фронте и последних попытках Кремля о чем-то договориться – дальше и поговорим.

Россияне угрожают терактом на Каховской ГЭС

В последние два дня резко повысилась риторика по поводу того, что россияне планируют устроить теракт на дамбе Каховской ГЭС, чтобы остановить продвижение ВСУ на Юге. Ранее, напомню, командующий российскими террористами в Украине Суровикин уже намекал на то, что россиянам, возможно, придется прибегнуть к непопулярному решению по Херсону. Ведь удержать правобережье Днепра россияне уже не способны, но и просто отступить не могут, потому что это еще больше подорвет и столь нестабильное положение путинского режима.

И вот накануне Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом. Такой теракт россияне могут устроить, когда опрокинут большинство войск на левый берег Днепра. Это ограничит возможности дальнейшего продвижения ВСУ в сторону Крыма, а также создаст для врагов своеобразный щит. Соответственно, Зеленский призвал Запад реагировать решительно, ведь это будет катастрофа, которая коснется не только Херсона, но и всего Причерноморья.

И еще Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС – Данилов

Позже в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что россияне заминировали основную часть Каховской ГЭС еще в апреле, пока минуют шлюзы и опоры, а на самую дамбу загнали два КамАЗа, наполненные взрывчаткой. Ранее враги разгоняли тезисы о том, что именно ВСУ планируют взорвать плотину, чтобы создать препятствие для отступления захватчиков с правого берега Днепра. Конечно, это не укладывается ни в одну логику, но здесь она оккупантам и не нужна. Они просто ищут повод реализовать теракт под чужим флагом.

Тем более что ВСУ действительно сдерживают отступление россиян, но используя при этом совсем другие методы, причем такие, чтобы не задеть мирное население. Накануне ночью ВСУ нанесли удар по переправе, организованной оккупантами под Антоновским мостом в Херсоне. Сегодня в ОК "Юг" подтвердили, что действительно был нанесен удар по Антоновскому мосту. Впрочем, враги сразу же начали визжать о том, что якобы ВСУ ударили по переправе в тот момент, когда там находились гражданские.

И тут и раскрываются все планы захватчиков так называемой эвакуации мирного населения из Херсонской области в Россию. Напомним, что 19 октября кремлевский диктатор Путин издал указ о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. Им он, по сути, расширил полномочия оккупационных властей: позволил изымать все, что заблагорассудится для нужд войны. Но главное – положение о военном положении позволяет коллаборантам и российским боевикам принудительно эвакуировать мирных жителей с правобережья Херсонской области.

Коллаборанты в Херсоне продолжают паниковать

И будьте уверены, делается это не из гуманизма. В тот же день коллаборант Сальдо заявил, что, по предварительным оценкам, с правого берега Днепра планируется депортировать около 60 тысяч мирных жителей. Он добавил, что нужно принудительно вывозить детей, чтобы их родители были вынуждены следовать за родными.

А теперь вспомните, что на правом берегу Днепра насчитывается группировка врага около 25 тысяч человек. Соответственно, их нужно как-то вывезти вместе с техникой на левый берег. Ведь после ударов ВСУ по всей логистике через Днепр, а затем еще после взрыва на Крымском мосту, ситуация с поставкой этой группировки стала критической. Итак, враги прекрасно зная, что ВСУ держат под полным огневым контролем все мосты и переправы через Днепр, понимая, что наше командование не позволит им просто уйти. Поэтому они приняли решение прикрываться мирными жителями.

То есть, на построенной переправе под Антоновским мостом, которую, к слову, накануне инспектировали два коллаборанта — Сальдо и Аксенов — враги планировали перебрасывать смешанные группы. Они состоят условно из половины гражданских и половины военных. Расчет прост: украинские генералы, понимая, что на переправе мирное население, не открывали бы огонь, а следовательно, были бы вынуждены разрешить захватчикам убежать.

Но, здесь есть одна важная деталь: враги накануне заявили, что эвакуация мирного населения через Днепр будет происходить до 20:00, дальше начинается комендантский час. То есть гражданским не только на переправе, но и вообще на улице после 20:00 находиться запрещено. А теперь самое главное: удар по переправе нанесли около 23:00. И вот теперь спикер ОК "Юг" уверяет, что заявления со стороны врагов о якобы попадании в гражданских, было ожидаемым, но захватчики сами уже запутались в своей лжи.

По данным Генштаба ВСУ, россияне опрокинули в Херсонскую область до 2 тысяч российских мобилизованных, чтобы восполнить потери. Также в ведомстве заверили, что оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений". Составлены также эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.

ВСУ получили окно возможностей в Херсонской области

И попытки побега, и попытки совершения рашистами теракта на Каховской ГЭС имеют на самом деле одну причину – наступление ВСУ. Ведь, по данным издания NYT, ссылающегося на источники среди американских официальных лиц, у ВСУ есть "окно возможностей" для успехов на поле боя против российской армии. Они смогут в дальнейшем отвоевывать города на Востоке и потенциально Херсон. Это окно возможностей будет продолжаться около 6 недель.

Американские чиновники говорят, что существует мало шансов на широкомасштабный крах российских сил, который позволил бы Украине захватить еще одну огромную полосу территории, как это было в Харьковской области. Но отдельные российские подразделения могут упасть перед постоянным давлением со стороны Украины, что позволит украинским войскам отвоевывать города на Востоке, а также Херсон, который NYT называет главным призом в войне.

Эксперты отмечают, что ВСУ будет точно расширять свое преимущество в ближайшие недели. Но должно это делать очень осторожно:

с одной стороны не до такой степени, чтобы чрезмерно расширять свои линии военного снабжения, потому что это может стать мишенью для российских ракетных ударов,

с другой стороны, чтобы это не создало уязвимые места на оборонных линиях ВСУ, которые смогут атаковать россияне.

Что касается Луганской области, то, по словам председателя ОВА Сергея Гайдая, сейчас самое горячее направление в области – в районе Сватового. Именно там сейчас ведутся бои, захватчики плотно обстреливают деоккупированные деревни. Кроме того, по словам Гайдая, россияне выселяют украинцев из их домов, чтобы там разместить своих боевиков. Сначала отселение происходило вдоль линии фронта по направлениям Кременная – Сватово, теперь захватчики добрались до городов Рубежное и Северодонецка.

Так что, учитывая динамику боевых действий, американские официальные лица не думают, что будет долгая пауза в боях. Снег не замедлит боевые действия, а вот грязи поздней осенью – да. Однако со временем, когда земля утвердится, армии снова смогут продвигаться быстрее. Соответственно, сейчас и возникло то же окно возможностей, о котором мы говорили выше.

И здесь есть интересная деталь, которую подчеркивают в издании NYT – украинские чиновники до сих пор не делятся большинством своих оперативных планов. Кроме того, намерения Путина относительно следующей фазы войны трудно рассмотреть, а регулярные контакты между американцами и россиянами пока немногочисленны, если вообще есть. Следовательно, спрогнозировать ход войны со 100% точностью практически невозможно.

Опасность со стороны Беларуси снова растет

Тем более, что снова повышается опасность со стороны Беларуси, ведь Россия перебрасывает туда свои войска и технику. Сегодня же белорусский диктатор Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему как раз и демонстрировали беспилотники якобы белорусского производства и другую военную технику.

Лукашенко отметил, что Беларусь будет продавать технику тем, кто согласится ее купить. Но очевидно, что готовят они это оружие для русской армии. Хотя диктатор и цинично заявил, цитирую: "Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы сражались в Украине: все-таки свои люди". Далее он вообще заговорил о том, что якобы не хочет войны и отрицает скрытую мобилизацию и подготовку к противостоянию в своей стране. Он снова повторил, что делает все для защиты страны от мифических планов нападения со стороны Украины и НАТО.

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Впрочем, на самом деле Лукашенко действительно лучше не рыпаться в сторону Украины. Сегодня ВСУ обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины. Украинское войско отметило, что Россия сейчас активно вовлекает белорусов в открытое нападение на Украину.

Под видом проверок в Беларуси началась скрытая мобилизация граждан для комплектования совместной с Россией группировки войск на границах с Украиной. Чтобы там не говорил Лукашенко. Впрочем, если белорусы все же отважятся нападать на Украину, они получат достойный отпор со всего арсенала современного оружия. И тогда белорусов ждет ад уже и на их территории.

Впрочем, пока и в британской разведке, и в Институте по изучению войны уверены, что белорусская группировка не готова к наступлению. Следовательно, такая вероятность в ближайшее время – минимальна. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби накануне повторил, что Беларусь может сконцентрировать живую силу на границе, чтобы зафиксировать украинские силы на Севере Украины, а также предотвратить их развертывание в зоне активных боевых действий на Юге и Востоке Украины. Мол, это единственное, что способна нынешняя группировка вражеских войск на территории Беларуси.

Иран уже воюет на стороне России

Впрочем, есть еще одна проблема – это иранское оружие, которое получает Россия, и которым враги бьют по энергосистеме Украины. Очевидно, что таким образом Кремль пытается создать новую волну миграции из Украины. И ЕС уже даже готовится к таким сценариям, обещая принимать всех нуждающихся.

К сожалению, сотрудничество россиян с иранцами действительно усиливается. В частности, накануне, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Россия не просто использует иранские дроны для ударов по Украине. На территории временно оккупированного Крыма находились специалисты из Ирана, помогавшие российским военным. Он уточнил, что это были инструкторы, оказывавшие техническую поддержку для запуска иранских дронов-камикадзе. То есть Тегеран сейчас непосредственно участвует в войне в Украине, а не просто поставляет оружие.

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Впрочем, к счастью, ВСУ пока все больше усовершенствует нашу противовоздушную оборону. В частности, по словам спикера командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в течение последних двух недель ВСУ демонстрируют значительно лучшее мастерство попадания по иранским дронам-камикадзе "Шахид-136", сбивая 85% беспилотников. Украинские военные "приобрели определенное понимание", как организовать взаимодействие и прикрытие на определенных участках, какими средствами их лучше выявлять и уничтожать. К тому же, западные партнеры все же передают Украине ПВО и ПРО. А НАТО обещает предоставить сотни противодронных систем.

Эрдоган снова заговорил о переговорах

И вот на фоне таких новостей о постоянных неудачах россиян и об их вероятном отступлении из Херсона, президент Турции Реджеп Эрдоган снова заговорил о прямых переговорах между Путиным и Зеленским. Хотя несколько дней назад его официальный представитель Ибрагим Калин заявлял, что в Анкаре не видят реальных шансов на такие переговоры.

Эрдоган сегодня заявил, что в ближайшие дни снова планирует позвонить лидерам Украины и России. Он стремится сделать это для обсуждения темы переговорного процесса. Эрдоган все еще уверяет, что ни одна из сторон этого мира не проиграет. А вот дальше президент Турции учел одну важную деталь: по его словам, Путин в последнее время стал более мягким, а также более открытым к переговорам. Хотя кому это уже интересно.

Впрочем, сегодня появилась и еще одна новость: оказалось, что министр обороны США говорил по телефону с российским министром Сергеем Шойгу по поводу войны в Украине. И подробностей этого разговора пока не разглашается.

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