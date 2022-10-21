24 канал собрал все, что известно о возможных сценариях провокации россиян на Каховской ГЭС. В СНБО отметили, что Украина готова ко всем вариантам развития событий.

Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС, – Данилов

Где расположена Каховская ГЭС

Каховская ГЭС является последней ступенькой Днепровского каскада гидроэлектростанций. Расположена на Юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Гидроэлектростанция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошение и водообеспечение засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

Каховская ГЭС – один из крупных энергообъектов, плотина которой содержит объем около 18 миллионов кубических метров воды.

Где находится Каховская ГЭС на карте:

Каховская ГЭС построена в 1950-х годах. Дамба Каховской ГЭС стратегически важна не только из-за энергетических мощностей, но и потому, что соединяет правый и левый берега Днепра (автомобильный и железнодорожный мостовые переходы через плотину).

Именно вблизи Новой Каховки, в городке Таврийск, берет свое начало Северокрымский канал – ирригационное сооружение, которое к 2014 году обеспечивало около 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Напомним, что после того, как Россия аннексировала Крым, Украина перекрыла этот канал. Поэтому в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года оккупанты захватили Каховскую ГЭС и начало Северокрымского канала.

Какие последствия будет иметь подрыв дамбы Каховской ГЭС

Последствия подрыва дамбы могут быть катастрофическими. Речь идет о подтоплении окрестных сел и даже Херсона ниже по Днепру, проблемах с охлаждением Запорожской АЭС и водоснабжением юга Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил это с оружием массового поражения. Мол, последствия будут все равно серьезными.

В случае аварии на Каховской ГЭС все лежащие ниже плотины города и села будут либо подтоплены, либо затоплены полностью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, а сотни тысяч человек могут пострадать.

Он подчеркнул, что подрыв Каховской гидроэлектростанции приведет к катастрофе с огромным количеством человеческих жертв, однако это помешало бы и самим оккупантам – в частности, в Крыму.

Херсон может быть затоплен, а ЗАЭС – остаться без воды: Россия заменяла Каховскую ГЭС

Мост повредился

Еще 8 августа мост на дамбе Каховской ГЭС был выведен из строя точечным ударом HIMARS, оккупанты до сих пор не могут использовать его для перемещения военной техники (в мосту образовалась дыра диаметром три метра). Но саму дамбу вывести из строя непросто.

Длина дамбы, на которой установлено 28 водосливных затворов – 447 метров.

Обратите внимание! Зеленский убежден: если Россия готовит теракт на Каховской ГЭС и всерьез рассматривает такой сценарий, то это значит, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь Юг нашей страны, в том числе и Крым.

Доказательства подготовки россиян к теракту

Дополнительным признаком подготовки России к возможному теракту на Каховской ГЭС есть активность на информационном фронте российской пропаганды.

В то же время в Генштабе ВСУ считают, что оккупанты оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС "на крайний случай" — в частности, если у них рухнет оборона Херсонской области.

Факт минирования известен, они постоянно поступают так, когда отступают, чтобы усложнить продвижение наших войск. Россияне знают, что мы будем угнетать их до самой границы,

– отметили в командовании "Юг".

Большинство украинских и западных аналитиков соглашаются с данными украинских чиновников и Генштаба ВСУ о вероятной подготовке теракта РФ на Каховской ГЭС.

В ISW тоже следит за этой темой – аналитики считают, что Россия "создает информационную основу для нападения на Каховскую ГЭС" в виде операции под фальшивым флагом.

В Институте обращают внимание также на то, что российская пропаганда принялась активно распространять тему якобы угрозы Каховской дамбе со стороны ВСУ, что тоже может указывать на подготовку провокаций.

Обратите внимание – Хлань о возможном подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео