24 канал зібрав усе, що відомо про можливі сценарії провокації росіян на Каховській ГЕС. У РНБО наголосили, що Україна готова до усіх варіантів розвитку подій.

Увага Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС, – Данілов

Де розташована Каховська ГЕС

Каховська ГЕС є останньою сходинкою Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована на Півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області.

Гідроелектростанція забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України і навігацію від Херсона до Запоріжжя.

Каховська ГЕС – один з великих енергооб'єктів, дамба якої утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

Де розташована Каховська ГЕС на карті:

Каховська ГЕС побудована у 1950-х роках. Дамба Каховської ГЕС є стратегічно важливою не лише через енергетичні потужності, але й тому, що з'єднує правий та лівий береги Дніпра (автомобільний і залізничний мостові переходи через греблю).

Саме поблизу Нової Каховки, у містечку Таврійськ, бере свій початок Північнокримський канал – іригаційна споруда, яка до 2014 року забезпечувала близько 85% потреб Криму у прісній воді.

Нагадаємо, що після того, як Росія анексувала Крим, Україна перекрила цей канал. Тому в перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року окупанти захопили Каховську ГЕС та початок Північнокримського каналу.

Які наслідки матиме підрив дамби Каховської ГЕС

Наслідки підриву дамби можуть бути катастрофічними. Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, проблеми з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв це зі зброєю масового ураження. Мовляв, наслідки будуть однаково серйозними.

У разі аварії на Каховській ГЕС усі міста і села, що лежать нижче греблі, будуть або підтоплені, або затоплені повністю.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, а сотні тисяч людей можуть постраждати.

Він наголосив, що підрив Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи із величезною кількістю людських жертв, однак це зашкодило б і самим окупантам – зокрема в Криму.

До теми Херсон може бути затоплений, а ЗАЕС – залишитись без води: Росія замінувала Каховську ГЕС

Міст зазнав ушкоджень

Ще 8 серпня міст на греблі Каховської ГЕС був виведений з ладу точковим ударом HIMARS, окупанти досі не можуть використовувати його для переміщення військової техніки (у мості утворилася дірка діаметром три метри). Але саму дамбу вивести з ладу непросто.

Довжина греблі, на яких встановлено 28 водозливних затворів – 447 метрів.

Зверніть увагу! Зеленський переконаний: якщо Росія готує теракт на Каховській ГЕС і всерйоз розглядає такий сценарій, "то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь Південь нашої країни, зокрема й Крим".

Докази підготовки росіян до теракту

Додатковою ознакою підготовки Росії до можливого теракту на Каховській ГЕС є активність на інформаційному фронті російської пропаганди.

Водночас у Генштабі ЗСУ вважають, що окупанти залишають можливість підриву Каховської ГЕС "на крайній випадок" — зокрема, якщо в них обвалиться оборона Херсонської області.

Факт мінування відомий, вони постійно роблять так, коли відступають, щоб ускладнити просування наших військ. Росіяни знають, що ми гнатимемо їх до самого кордону,

– зазначили у командуванні "Південь".

Більшість українських та західних аналітиків погоджуються з даними українських високопосадовців і Генштабу ЗСУ про ймовірну підготовку теракту РФ на Каховській ГЕС.

Так, в ISW теж стежить за цією темою – аналітики вважають, що Росія "створює інформаційне підгрунтя для нападу на Каховську ГЕС" у вигляді операції під фальшивим прапором.

В Інституті звертають увагу також на те, що російська пропаганда взялася активно поширювати тему нібито загрози Каховській дамбі з боку ЗСУ, що теж може вказувати на підготовку провокацій.

Зверніть увагу – Хлань про можливий підрив Каховської ГЕС: дивіться відео