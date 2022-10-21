Пропагандисты сами себя же и выдают, путая свои же утверждения. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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Оккупанты переодеваются в одежду гражданских

Гуменюк подтвердила, что ВСУ держат мост под огневым контролем. Однако отметила, что украинские военные не бьют по мирным населенным пунктам и местному населению.

На мосту в это время не могло быть гражданских – об этом утверждают и сами оккупанты. Тогда был комендантский час, а в отношении нарушителей могут принимать строгие меры. Известно, что россияне передвигаются по городу и области, используя украденное имущество и гражданскую одежду.

Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, мол, действительно происходит обстрел гражданских... Они даже ценники забывают срезать со спортивных костюмов на себе,

– отметила Гуменюк.

Версия оккупантов

Россияне в привычной манере разгоняют сообщения, будто ВСУ специально ударили по колонне журналистов. Утверждают, что якобы погибли два журналиста. В общей сложности рассказывают о 4 погибших и 13 раненых.

В телеграм-канале Андрея Цаплиенко отметили, что в результате удара по российской переправе в Херсоне был ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков, который помогал оккупантам запустить пропагандистский телеканал.

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