На этом сделал акцент спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. В своем посте он обратил внимание на разногласия в данных, связанных с обстрелом Антоновского моста.

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Россияне теряются в показаниях

Братчук решил записать голосовое сообщение. В нем он привел примеры русской пропаганды в действии. Касаются они обстрелов Антоновского моста, которые произошли 20 октября поздно вечером.

Как сообщили россияне, по Антоновскому мосту произвели 12 выстрелов. И, вы будете удивлены, удалось сбить 11 ракет. Это, пожалуй, к любимом басне о работе ПВО. В то же время, захватчики зафиксировали 6 прилетов. Поэтому возникает законный вопрос: какая же ПВО так работала, что из 12 ракет сбили 11, но и 6 попаданий было?

Но это еще не все. Оккупанты жаловались, что прилеты были по гражданским на переправе. Их зафиксировали около 23:00. Интересно, что комендантский час в Херсоне начинается в 22:00. Да и сама переправа работает с 07:00 до 20:00. Так что и здесь противоречия. То ли переправу используют с нарушениями комендантского часа. То ли гражданские – совсем не гражданские.

Они не только воевать не умеют. Они и математику не учили. Что поделаешь? Такие россияне,

– подытожил Братчук.

Дополнил сведения о ситуации на Антоновском мосту первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, по словам местных жителей, что в колонне, которая двигалась по переправе, гражданских не было.

Прежде всего потому, что был комендантский час. Соболевский ярко описал переживания херсонцев в оккупации. По его словам, уже после обеда они не слишком охотно покидают дом, а что уж говорить о позднем вечере?

Такую "учебу" они имеют уже 7 месяцев, находясь в оккупации. Не желают херсонцы ходить по улицам и встречаться с оккупантами,

– подчеркнул он.

Да и передвигаться в комендантское время по городу могут только те, у кого есть специальный разрешительный пропуск. Такой привилегией могут похвастаться разве что коллаборанты.

В заключение он подчеркнул, что данные подтверждают, что "эвакуация" была лишь прикрытием. На тот берег Днепра под ее видом перебрасывали представителей силовых структур врага.

Что известно об атаке вблизи Антоновского моста

Жители сообщили о взрывах около 22:30 20 октября. В сети они также выкладывали видео, на которых можно увидеть "хлопок".

Сами же очевидцы отмечают, что взрывы были очень мощными. Поэтому в домах буквально дрожали окна.

Поэтому в домах буквально дрожали окна. Заметим, что Антоновский мост должен был использоваться для эвакуации элитных частей врага. Они должны были покинуть город на гражданских авто, что подтверждает гипотезу о не совсем "мирных" во время атаки по переправе.

Добавим, что в Генштабе не подтвердили, что именно ВСУ нанесли удар по мосту. Именно пропагандисты начали активно распространять информацию о якобы атаке украинскими военными гражданских.

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