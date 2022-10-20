Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, кроме депортации украинского населения, оккупанты имеют еще одну цель.

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Как будет выглядеть отступление россиян из Херсона

Россиянам нужна так называемая "эвакуация", чтобы под прикрытием гражданских вывозить военных с правого берега Днепра.

"Если россияне решат отступить, то 15-20 тысяч российских военных должны будут пешком отходить через разрушенный Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС. Если они будут просто идти, мы будем по ним стрелять", — сказал Шейтельман.

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Однако Россия экономит остатки своей профессиональной армии.

Поэтому российские военные возьмут на руки наших детей и пойдут, прикрываясь ребенком от Вооруженных Сил Украины. К сожалению, именно так может выглядеть картина отступления россиян из Херсона,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что в таком поведении захватчиков не будет ничего удивительного, ведь они покупают оружие у палестинских и иранских террористов, да и сами ведут себя как террористы.

Зачем России депортировать украинцев

В то же время, Россия стремится вывезти жителей Херсонской области в депрессивные районы России.

Оккупанты уже депортировали большое количество населения из Донецкой и Луганской областей, из Мариуполя. Они просто похитили людей и увезли в русские глубинки, где ничего нет,

– отметил политтехнолог.

Шейтельман считает, что Россия депортирует украинцев, чтобы потом использовать их как рабскую рабочую силу.

"Я надеюсь, что мы победим и сможем очень быстро вернуть этих людей. И депортация не продлится десятилетиями, как в советские времена", – подчеркнул он.

Михаил Шейтельман рассказал о вероятном побеге оккупантов из Херсона: смотрите видео

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