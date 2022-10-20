Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, кроме депортации украинского населения, оккупанты имеют еще одну цель.
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Как будет выглядеть отступление россиян из Херсона
Россиянам нужна так называемая "эвакуация", чтобы под прикрытием гражданских вывозить военных с правого берега Днепра.
"Если россияне решат отступить, то 15-20 тысяч российских военных должны будут пешком отходить через разрушенный Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС. Если они будут просто идти, мы будем по ним стрелять", — сказал Шейтельман.
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Однако Россия экономит остатки своей профессиональной армии.
Поэтому российские военные возьмут на руки наших детей и пойдут, прикрываясь ребенком от Вооруженных Сил Украины. К сожалению, именно так может выглядеть картина отступления россиян из Херсона,
– отметил политтехнолог.
Он добавил, что в таком поведении захватчиков не будет ничего удивительного, ведь они покупают оружие у палестинских и иранских террористов, да и сами ведут себя как террористы.
Зачем России депортировать украинцев
В то же время, Россия стремится вывезти жителей Херсонской области в депрессивные районы России.
Оккупанты уже депортировали большое количество населения из Донецкой и Луганской областей, из Мариуполя. Они просто похитили людей и увезли в русские глубинки, где ничего нет,
– отметил политтехнолог.
Шейтельман считает, что Россия депортирует украинцев, чтобы потом использовать их как рабскую рабочую силу.
"Я надеюсь, что мы победим и сможем очень быстро вернуть этих людей. И депортация не продлится десятилетиями, как в советские времена", – подчеркнул он.
Михаил Шейтельман рассказал о вероятном побеге оккупантов из Херсона: смотрите видео
Россияне под прикрытием "эвакуации" бегут из Херсона: коротко
- На правобережье Херсона продолжается так называемая "эвакуация". Из города в панике бегут даже русские военные, из-за чего у Антоновского моста образовались огромные очереди. Оккупанты пытаются выехать из Херсона на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.
- Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, также с правого берега Днепра активно бегут семьи коллаборантов и оккупантов, которые успели приехать в Херсон.
- В британской разведке сообщали о том, что Москва серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил к западу от реки Днепр.