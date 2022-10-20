О перемещении военной техники россиян из Херсона первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире 24 канала не хотел говорить. Мол, следует сохранять тишину, а распространение такой информации – прерогатива Генерального штаба ВСУ.
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Депортация херсонцев
Он подтвердил "очень масштабную" эвакуацию, организованную ставленниками оккупантов. Так же с правого берега Днепра активно бегут семьи коллаборантов и оккупантов, которые успели приехать в Херсон.
Кроме того, россияне пытаются сейчас совершить такую скрытую депортацию наших людей. Ведь предварительный анонс, что это "временный переезд" с правого берега на левый – не соответствует действительности,
– уверяет Юрий Соболевский.
По его словам, эвакуационный маршрут заканчивается в Джанкое и Армянске. То есть людей вывозят преимущественно в оккупированный Крым. Впрочем, в Херсонском облсовете это считают временным, ведь потом этих людей перевезут на территорию России.
Юрий Соболевский о бегстве россиян из Херсона: смотрите видео
Бегство семей коллаборантов
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета также рассказывает, что среди убегающих из Херсона военные пока не идентифицированы. Прежде всего, это гражданские – родственники коллаборантов.
Или запуганные люди, которые подверглись пропаганде россиян о том, что город "будет уничтожен ВСУ", и для людей единственный вариант спасти свою жизнь – так называемая эта эвакуация,
– объясняет Юрий Соболевский.
Также у настоящих местных властей есть достоверная информация, что такие же процессы происходят и ночью. Впрочем, россияне окружают территорию эвакуации, так что очень трудно получать информацию, кто именно выезжает.
"Вполне вероятно, что там выезжают и фсбешники, которых было большое количество в городе. Но по состоянию на сегодняшний день их все еще в Херсоне остается очень много", – отмечает местный депутат.
Следовательно, в городе усилилась фильтрация, увеличилось количество блокпостов, где фильтруют население. Более жестко и тщательно начали проверять документы у местных. То есть говорить о том, что оккупанты уже выходят полностью из Херсона, пока рано.
"Эвакуация" населения из Херсона
- Командующий российским вторжением в Украину Сергей Суровикин несколько дней назад заявил о якобы "непростых решениях" относительно Херсона, которые вскоре могут одобрить российские власти.
- Сюда он приплел "подготовку к уничтожению Каховской ГЭС", которую якобы готовит Россия. Впрочем, как мы уже не раз видели, если россияне заранее говорят о каком-то обстреле, значит, сами и готовят его.
- Впоследствии Владимир Путин объявил военное положение в оккупированных Россией четырех областях Украины, а за ним – и эвакуацию граждан из оккупированного Херсона.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ничего общего с эвакуацией у этого нет. Такие действия Кремля больше похожи на депортацию украинцев.