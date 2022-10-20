Про переміщення військової техніки росіян з Херсона перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі 24 каналу волів не говорити. Мовляв, потрібно зберігати тишу, а поширення такої інформації – прерогатива Генерального штабу ЗСУ.

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Депортація херсонців

Натомість він підтвердив "дуже масштабну" евакуацію, організовану ставлениками окупантів. Так само з правого берега Дніпра активно тікають родини колаборантів та окупантів, які встигли приїхати в Херсон.

Крім того, росіяни намагаються зараз зробити таку приховану депортацію наших людей. Адже попередній анонс, що це "тимчасовий переїзд" з правого берега на лівий – не відповідає дійсності,

– запевняє Юрій Соболевський.

За його словами, евакуаційний маршрут закінчується в Джанкої та Армянську. Тобто людей вивозять переважно в окупований Крим. Втім, у Херсонській облраді вважають це тимчасовим, адже потім цих людей перевезуть на територію Росії.

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Втеча сімей колаборантів

Перший заступник голови Херсонської обласно ради також розповідає, що серед тих, хто втікає з Херсона, військових наразі не ідентифіковано. Передовсім це цивільні – родичі колаборантів.

Або люди, які залякані, які піддалися на пропаганду росіян про те, що місто "буде знищено ЗСУ", і для людей єдиний варіант врятувати своє життя – так звана ця евакуація,

– пояснює Юрій Соболевський.

Також у справжньої місцевої влади є достовірна інформація, що такі ж процеси відбуваються й вночі. Втім, росіяни оточують територію евакуації, тож дуже важко отримувати інформацію, хто саме виїздить.

"Цілком імовірно, що там виїздять і фсбешники, яких була велика кількість у місті. Але станом на сьогодні їх все ще в Херсоні залишається дуже багато", – наголошує місцевий депутат.

Відтак у місті посилилась фільтрація, збільшилась кількість блокпостів, де фільтрують населення. Більш жорстко й ретельно почали перевіряти документи в місцевих. Тобто казати про те, що окупанти вже виходять повністю з Херсона, поки що зарано.

"Евакуація" населення з Херсона