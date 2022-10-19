В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник зазначив, що насправді підрив Каховської ГЕС – самогубство для них, адже Лівий берег нижчий від Правого. Якщо це станеться, то вони у першу чергу завдадуть величезної шкоди собі.

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"Чи можуть вони відважитися на такий крок? Ще у січні 98% з нас казали, що ракетні удари в Східній Європі у 21 столітті – "такого бути не може", "Путін блефує", "те угруповування він стягує, щоб тиснути морально на Україну". Це ж сталося", – нагадав військовий експерт.

Він додав, що й удар по критичній інфраструктурі також здавалися божевільними – проте вони є.

"Мій найулюбленіший приклад – це збірний понтон на Сіверському Донці. За один день 5 переправ на 1 місці. Не 20 метрів вправо, не 20 метрів вліво, а на одному. Гомосапіанс так мислити не може, а вони мислять й роблять. Тому від них можна чекати чого завгодно", – акцентував Петро Черник.

Чи у воєнному сенсі це якось нам нашкодить? Жодним чином. Якщо вони почали про це говорити на своїх майданчиках, то маємо памʼятати, що там пропагандисти нічого самі не придумують. Ні одного слова. Говорять рівно те, що їм скажуть. Значить така позиція є. Чи до цього дійде? Гадання на кавовій гущі,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, підривання ГЕС – обʼєктивність, яка може статися. Пригадаємо все, що сталося навколо Запорізької АЕС. Один з російських командувачів також дуже голосно казав, якщо земля не наша, то хай там все згорить у ядерній катастрофі. Згоріло? Ні, не згоріло.

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"Якщо сублімувати під спільний знаменник, то насправді в цій риториці є дуже хороша для нас новина. Вони зазнають поразки. Вони не знають за що вчепитися. Вони не знають, який зробити крок, щоб насправді хоч якось набути переваг на полі бою. Їх немає", – розповів Черник.

Він зазначив, що ракетний шквал відбувся, торнадо дронів-камікадзе відбулося. Проте українці, як стояли, так і стоять. Знищення 30% енергетичної інфраструктури не змінило волю до боротьби. А в росіян безсила лють. Вони не можуть намацати в нас ту "больову точку", а в них ми знайшли їх багато.

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