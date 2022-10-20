Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября рассказал, каков план у России по Югу Украины.

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Почему для России важно южное направление

По его словам, южное направление очень важно для России. Во-первых, это наличие сухопутного коридора в Крым и обеспечение полуострова водой. Во-вторых, плацдарм для захвата соседних областей и выход в Приднестровье.

Для режима Путина южное направление имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения сухопутного коридора в Крым и водообеспечения полуострова. Также создание будущего плацдарма для захвата Николаевской и Одесской областей и лишение Украины статуса морского государства. Также прокладка сухопутного коридора в Приднестровье,

– отметил Громов.

Возможно, российские военные и понимают почему Юг Украины важен для их армии, однако на деле все не так уж хорошо. Оккупанты массово бегут с правобережья оккупированной Херсонщины. Захватчики перемещают военную технику на левый берег Днепра. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Россияне признают провал на Херсонщине и готовятся к бегству

Недавно командующий вооруженными силами России в Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине "сложилась сложная ситуация". Поэтому он призывает к "эвакуации" гражданское население.

Ситуацию в Херсонской области проанализировала британская разведка. Там считают, что такое заявление может свидетельствовать о том, что Кремль серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил к западу от реки Днепр.

Оккупанты цинично угрожают взорвать Каховскую ГЭС, готовя информационную почву для отступления из Херсона.

К слову. 19 октября Путин подписал указ о так называемом "военном положении" на временно оккупированных территориях Украины.

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