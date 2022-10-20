Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, после введения "военного положения" у жителей временно оккупированной Херсонской области ситуация станет еще хуже.

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Оккупанты теперь смогут принуждать кого-либо к разным работам в интересах оккупационной армии. Хотя Женевская конвенция запрещает это делать, но россияне никогда не признают своих преступлений.

На правобережье гражданским сейчас будет сложно

Как отмечает Молчанов, сейчас вполне реально, что оккупанты начнут бить по Херсону и другим населенным пунктам, чтобы выдавать это за украинские обстрелы. Также существует реальная опасность, что на правобережье не будет газа.

Газ оккупанты могут подавать только из Крыма. А там своего газа не хватает. Кроме того, у них нет соответствующих магистральных газопроводов... В любом случае херсонцы на правом берегу обречены на холодную зиму,

– отметил Молчанов.

С приближением ВСУ, вполне вероятно, что террор среди российских военных возрастет. Они будут стрелять по всем, кто им не понравится, как это происходит на прифронтовых территориях.

Несмотря на это, ни в коем случае не стоит идти на так называемую "эвакуацию", которую объявляют оккупанты. Так можно влезть в еще более плохие проблемы.

"Эвакуация" от оккупантов означает, что вы, фактически, надолго потеряете возможность вернуться. Вас поселят без денег в российской глубинке во временном жилье,

– подчеркнул Молчанов.

Молчанов рассказал о проблемах на правом берегу Херсонской области: смотрите видео

Добавим, по данным американского Института изучения войны, российские оккупанты сейчас создают информационную основу, чтобы, вероятно, запланировано отступить с правобережья Херсонской области.

Так они хотят оправдать бегство с этих территорий. Однако оккупанты могут запланировать серьезные провокации. Однако из них – подрыв Каховской ГЭС. Сейчас там уже рассказывают, что российское военное руководство может принять "сложное решение".