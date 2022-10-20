Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, після запровадження "воєнного стану" в мешканців тимчасово окупованої Херсонщини ситуація стане ще гіршою.

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Окупанти тепер зможуть примушувати будь-кого до різних робіт в інтересах окупаційної армії. Хоч Женевська конвенція забороняє це робити, але росіяни ніколи не визнають власних злочинів.

На правобережжі цивільним зараз буде складно

Як наголошує Молчанов, зараз цілком реально, що окупанти почнуть гатити по Херсону та інших населених пунктах, щоб видавати це за українські обстріли. Також існує реальна небезпека, що на правобережжі не буде газу.

Газ окупанти можуть подавати лише з Криму. А там свого газу не вистачає. Крім того, в них немає відповідних магістральних газопроводів... В будь-якому разі херсонці на правому березі приречені на холодну зиму,

– зазначив Молчанов.

З наближенням ЗСУ, цілком ймовірно, що терор серед російських військових зросте. Вони стрілятимуть по всіх, хто їм не сподобається, як це відбувається на прифронтових територіях.

Попри це, в жодному випадку не варто йти на так звану "евакуацію", яку оголошують окупанти. Так можна влізти в ще гірші проблеми.

"Евакуація" від окупантів означає, що ви, фактично, надовго втратите можливість повернутися. Вас оселять без грошей в російській глибинці в тимчасовому житлі,

– наголосив Молчанов.

Молчанов розповів про проблеми на правому березі Херсонщини: дивіться відео

Додамо, за даними американського Інституту вивчення війни, російські окупанти зараз створюють інформаційне підґрунтя, щоб, ймовірно, заплановано відступити з правобережжя Херсонської області.

Так вони хочуть виправдати втечу з цих територій. Однак окупанти можуть запланувати серйозні провокації. Однак з них – підрив Каховської ГЕС. Зараз там вже розповідають, що російське військове керівництво може ухвалити "складне рішення".