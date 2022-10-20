Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, окрім депортації українського населення, окупанти мають ще одну мету.
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Як виглядатиме відступ росіян з Херсона
Росіянами потрібна так звана "евакуація", аби під прикриттям цивільних вивозити військових з правого берега Дніпра.
"Якщо росіяни вирішать відступити, то 15 – 20 тисяч російських військових повинні будуть пішки відходити через зруйнований Антонівський міст та дамбу Каховської ГЕС. Якщо вони будуть просто йти, ми будемо по них стріляти", – сказав Шейтельман.
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Однак Росія економить залишки своєї професійної армії.
Тому російські військові візьмуть на руки наших дітей і так підуть, прикриваючись дитиною від Збройних Сил України. На жаль, саме так може виглядати картина відступу росіян з Херсона,
– зазначив політтехнолог.
Він додав, що у такій поведінці окупантів не буде нічого дивного, адже вони купують зброю у палестинських та іранських терористів, та й самі поводяться, як терористи.
Навіщо Росії депортувати українців
Водночас Росія прагне вивезти жителів Херсонщини в депресивні райони Росії.
Окупанти вже депортували велику кількість населення з Донецької та Луганської областей, з Маріуполя. Вони просто викрали людей і відвезли у російські глибинки, де нічого немає,
– зазначив політтехнолог.
Шейтельман вважає, що Росія депортує українців, аби потім "використати їх як рабську робочу силу".
"Я сподіваюся, що ми переможемо і зможемо дуже швидко повернути цих людей. І депортація не триватиме десятиліттями, як у радянські часи", – наголосив він.
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Росіяни під прикриттям "евакуації" тікають з Херсона: коротко
- На правобережжі Херсонщини триває так звана "евакуація". З міста у паніці втікають навіть російські військові, через що біля Антонівського мосту утворилися величезні черги. Окупанти намагаються виїхати з Херсона на цивільних автомобілях, прикриваючись мирними мешканцями.
- Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, так само з правого берега Дніпра активно тікають родини колаборантів та окупантів, які встигли приїхати в Херсон.
- У британській розвідці повідомляли про те, що Москва серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил на захід від річки Дніпро.