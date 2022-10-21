Лукашенко осмотрел беспилотные авиационные комплексы, стоящие на вооружении армии. Об этом пишут белорусские СМИ.

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Лукашенко не хочет, чтобы беспилотники применяли в Украине

Ему показали боевое применение беспилотных летательных аппаратов, а также комплексное боевое применение средств борьбы с БПЛА.

Сам Лукашенко убежден, что желающие приобрести белорусские беспилотники найдутся. Их будут продавать тем, кто пожелает. Однако самопровозглашенный президент Беларуси надеется, что "звезды не будут воевать в Украине".

Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.



Лукашенко показали беспилотники / Фото из телеграм-канала Лукашенко



Беспилотники белорусского производства / Фото из телеграм-канала Лукашенко



Другая военная техника / Фото из телеграм-канала Лукашенко

Перед Лукашенко также разложили и военные аптечки, отметив, что они отвечают стандартам НАТО. Белорусский диктатор отметил, что "индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской, а даже лучше".

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