Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії. Про це пишуть білоруські ЗМІ.
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Лукашенко не хоче, щоб безпілотники застосовували в Україні
Йому показали бойове застосування безпілотних літальних апаратів, а також комплексне бойове застосування засобів боротьби з БПЛА.
Сам Лукашенко переконаний, що охочі придбати білоруські безпілотники знайдуться. Їх будуть продавати, тим хто забажає. Однак самопроголошений президент Білорусі сподівається, що "зірки не воюватимуть в Україні".
Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди,
– сказав самопроголошений президент Білорусі.
Лукашенку показали безпілотники / Фото з телеграм-каналу Лукашенка
Безпілотники білоруського виробництва / Фото з телеграм-каналу Лукашенка
Інша військова техніка / Фото з телеграм-каналу Лукашенка
Перед Лукашенко також розклали та військові аптечки, наголосивши, що вони відповідають стандартам НАТО. Білоруський диктатор зазначив, що "індивідуальна аптечка має бути не гіршою за натовську, а навіть кращою".
Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
- Росія створює напругу на Півночі України, погрожуючи повторним вторгненням з Білорусі. Ймовірність нового наступу Росії з Білорусі оцінила британська розвідка. Там запевняють, що вторгнення білорусів малоймовірне.
- 20 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що зростає загроза нового наступу з Білорусі. Водночас напрямок наступу може зміститись з Київщини на Захід білорусько-українського кордону.
- Слід зазначити, що Росія проводить часткову мобілізацію, поповнюючи свої резерви живою силою. Однак з технікою в окупантів виникли проблеми.
- У жовтні в Білорусі було помічено перекидання військової техніки саме в напрямку Росії. Кремль спустошує військові склади Білорусі. Натомість Білорусь перекидає свою техніку всередині країни з тактичним знаком двійка в трикутнику.