Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії. Про це пишуть білоруські ЗМІ.

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Лукашенко не хоче, щоб безпілотники застосовували в Україні

Йому показали бойове застосування безпілотних літальних апаратів, а також комплексне бойове застосування засобів боротьби з БПЛА.

Сам Лукашенко переконаний, що охочі придбати білоруські безпілотники знайдуться. Їх будуть продавати, тим хто забажає. Однак самопроголошений президент Білорусі сподівається, що "зірки не воюватимуть в Україні".

Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.



Лукашенку показали безпілотники / Фото з телеграм-каналу Лукашенка



Безпілотники білоруського виробництва / Фото з телеграм-каналу Лукашенка



Інша військова техніка / Фото з телеграм-каналу Лукашенка

Перед Лукашенко також розклали та військові аптечки, наголосивши, що вони відповідають стандартам НАТО. Білоруський диктатор зазначив, що "індивідуальна аптечка має бути не гіршою за натовську, а навіть кращою".

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