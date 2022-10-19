Також Зеленський відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі. До речі, Ердоган продовжує наполягати на переговорах українського президента та диктатора Владіміра Путіна.

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Зеленський і Ердоган обговорили війну в Україні

Продовжив дружній діалог з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні,

– розповів Зеленський.

Під час розмови Ердоган заявив, що бачення дипломатичного вирішення має бути живим за будь-яких обставин, і заявив, що вони готові зробити будь-який необхідний внесок у припинення війни шляхом переговорів.

Також турецький лідер подякував Зеленському за висловлення співчуття у зв’язку з вибухом на шахті в Бартині.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган 13 жовтня зустрівся з Владіміром Путіним під час регіонального саміту в Казахстані. Відомо, що вони говорили про енергетику й згадали Україну.

Також Реджеп Ердоган вважає, що Путін хоче завершити війну, яку розв'язав в Україні. За його словами, справи в Росії йдуть погано.

Ердоган хоче зустрічі Зеленського з Путіним

Реджеп Ердоган хоче провести спільну зустріч з Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським у Туреччині задля радикального вирішення кризи.

Він вважає, що війна між Росією та Україною має наслідки, які стосуються Туреччини та всього людства.

Раніше в Офісі Президента заявили, що жодних перемовин про зустріч Зеленського та Путіна наразі не ведуть. Зокрема, за участю Туреччини. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

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