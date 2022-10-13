Сьогодні турецький лідер до списку своїх перемог може записати зернову угоду та обмін полоненими. Про це 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Туреччина грає на дві сторони

Крім того, на наступний рік у Туреччині заплановані президентські вибори, які будуть важкими для Ердогана, через складну економічну ситуацію в країні. Турецький лідер не може розв'язати проблеми з економікою, тому спрямовує зусилля на міжнародну арену для створення іміджу миротворця.

Позиція Ердогана виходить суто з очевидних турецьких інтересів. Тобто Туреччина зацікавлена в економічній співпраці як з Україною, так і з Росією,

– зауважив Семиволос.

"Туреччина чудово розуміє, що Росія сьогодні може програти й вона втратить серйозний російський ринок. Вона не хоче цього втрачати", – пояснив експерт.

Крім того, турки вже зараз говорять, що готові відновлювати українські території – у такий спосіб вони "забивають" собі український ринок. За словами Семиволоса, Туреччина грає на дві сторони.

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На його думку, чи матимуть дії Туреччини успішні результати можна буде побачити в майбутньому. Однак вже зараз можна сказати, що Ердоган "проскочив стратегічне перехрестя", коли його зусилля сприймалися позитивно. Наразі дії турецького лідера викликають все більше здивування.

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Для Ердогана ризиковано зближатися з Росією

Семиволос зазначив, що Ердоган не є нашим союзником, він – партнер, з яким певні наші інтереси збігаються. Втім, навряд Туреччина може серйозно зблизитися з країною-агресоркою.

Для Туреччини участь в Північноатлантичному альянсі – дуже важлива річ. І, попри всі рухи, які ми спостерігаємо, вона не вийде за межу,

– підсумував експерт.

Так, Сполучені Штати, ймовірно, можуть скасувати обмеження на військову співпрацю з Туреччиною. Тож Ердоган навряд захоче зруйнувати ці важкі напрацювання з США, щоб зблизитися з Росією.

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