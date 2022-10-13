Сьогодні турецький лідер до списку своїх перемог може записати зернову угоду та обмін полоненими. Про це 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
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Туреччина грає на дві сторони
Крім того, на наступний рік у Туреччині заплановані президентські вибори, які будуть важкими для Ердогана, через складну економічну ситуацію в країні. Турецький лідер не може розв'язати проблеми з економікою, тому спрямовує зусилля на міжнародну арену для створення іміджу миротворця.
Позиція Ердогана виходить суто з очевидних турецьких інтересів. Тобто Туреччина зацікавлена в економічній співпраці як з Україною, так і з Росією,
– зауважив Семиволос.
"Туреччина чудово розуміє, що Росія сьогодні може програти й вона втратить серйозний російський ринок. Вона не хоче цього втрачати", – пояснив експерт.
Крім того, турки вже зараз говорять, що готові відновлювати українські території – у такий спосіб вони "забивають" собі український ринок. За словами Семиволоса, Туреччина грає на дві сторони.
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На його думку, чи матимуть дії Туреччини успішні результати можна буде побачити в майбутньому. Однак вже зараз можна сказати, що Ердоган "проскочив стратегічне перехрестя", коли його зусилля сприймалися позитивно. Наразі дії турецького лідера викликають все більше здивування.
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Для Ердогана ризиковано зближатися з Росією
Семиволос зазначив, що Ердоган не є нашим союзником, він – партнер, з яким певні наші інтереси збігаються. Втім, навряд Туреччина може серйозно зблизитися з країною-агресоркою.
Для Туреччини участь в Північноатлантичному альянсі – дуже важлива річ. І, попри всі рухи, які ми спостерігаємо, вона не вийде за межу,
– підсумував експерт.
Так, Сполучені Штати, ймовірно, можуть скасувати обмеження на військову співпрацю з Туреччиною. Тож Ердоган навряд захоче зруйнувати ці важкі напрацювання з США, щоб зблизитися з Росією.
Ердоган активно виступає за переговори Росії та України
- Турецький лідер Реджеп Ердоган 7 жовтня провів переговори у телефонному режимі з російським президентом Путіним. Президент Туреччини вкотре наголосив, що готовий бути посередником між Україною та Росією у мирному врегулюванні війни.
- Крім того, Ердоган заявляв, що хоче провести спільну зустріч з Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським у Туреччині, мовляв, це необхідно для радикального вирішення кризи. Однак Україна офіційно відмовилася вести будь-які переговори з країною-агресоркою поки її президентом є Путін.
- У турецьких ЗМІ повідомляли, що турецький лідер планує посадити за стіл переговорів із Росією 4 найбільші країни Заходу – США, Францію, Німеччину та Англію. Так, план Анкари вже передали до Сполучених Штатів.