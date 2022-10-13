Сегодня турецкий лидер в список своих побед может записать зерновое соглашение и обмен пленными . Об этом 24 канала рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Турция играет на две стороны

Кроме того, на следующий год в Турции запланированы президентские выборы, которые будут тяжелыми для Эрдогана из-за сложной экономической ситуации в стране. Турецкий лидер не может решить проблемы с экономикой, поэтому направляет усилия на международную арену для создания имиджа миротворца.

Позиция Эрдогана исходит из очевидных турецких интересов. То есть Турция заинтересована в экономическом сотрудничестве как с Украиной, так и с Россией,

– заметил Семиволос.

"Турция прекрасно понимает, что Россия сегодня может проиграть, и она потеряет серьезный российский рынок. Она не хочет этого терять", - пояснил эксперт.

Кроме того, турки уже сейчас говорят, что готовы восстанавливать украинские территории – таким образом они "забивают" себе украинский рынок. По словам Семиволоса, Турция играет на две стороны.

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По его мнению, будут ли действия Турции успешные результаты можно будет увидеть в будущем. Однако уже сейчас можно сказать, что Эрдоган "проскочил стратегический перекресток", когда его усилия воспринимались положительно. Действия турецкого лидера вызывают все большее удивление .

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Для Эрдогана рискованно сближаться с Россией

Семиволос отметил, что Эрдоган не наш союзник, он – партнер, с которым определенные наши интересы совпадают. Впрочем, вряд ли Турция может серьезно сблизиться со страной-агрессорой.

Для Турции участие в Североатлантическом альянсе – очень важная вещь. И, несмотря на все движения, которые мы наблюдаем, она не выйдет за предел,

– подытожил эксперт.

Да, Соединенные Штаты, вероятно, могут отменить ограничения на военное сотрудничество с Турцией. Эрдоган вряд ли захочет разрушить эти тяжелые наработки с США, чтобы сблизиться с Россией.

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