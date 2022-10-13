Ведь на саммите собрались азиатские страны, сохраняющие нейтралитет по поводу захватнической войны России против Украины. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.
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Не стоит ожидать весомых заявлений
Политолог предположил, что вероятно будет сбалансирована и формализована оценка нынешней ситуации. Кроме того, можно ожидать призывов к "сотрудничеству".
От встречи Путина с Эрдоганом не стоит ожидать чего-нибудь чрезвычайного в контексте войны России против Украины. Главные усилия Путина в этом контексте будут на саммите G20.
– отметил Фесенко.
По его словам, Путин хочет, чтобы Турция стала газовым хабом России. Глава Кремля войной против нашего государства спровоцировал то, что Европа отказывается от российского газа и теперь он "предлагает" ЕС покупать газ либо через уцелевшую ветвь "Северного потока-1", либо через "Турецкий поток". Поэтому через Эрдогана Путин будет формулировать свои предложения к Европе.
Фесенко предположил, каков будет результат встречи Путина с Эрдоганом: смотрите видео
Политолог отметил, что встреча Путина с Эрдоганом – это такой "разогрев" для российского президента перед саммитом G20 на Бали в ноябре. Впрочем, главе Кремля не стоит рассчитывать на какие-либо положительные результаты для себя, поскольку наши союзники уже поняли, что нельзя идти ему на уступки.
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Посредничество Турции в переговорах Украины и России: что известно
- Турецкий президент Реджеп Эрдоган 7 октября провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны разговаривали в телефонном формате. Турецкий лидер еще раз подчеркнул, что готов быть посредником между Украиной и Россией в мирном урегулировании войны.
- Более того, Эрдоган заявлял, что хочет провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции. По его словам, это необходимо для радикального разрешения кризиса. Впрочем, Украина официально отказалась вести какие-либо переговоры со страной-агрессором, пока ее президентом является Путин.
- В турецких СМИ сообщали, что Эрдоган планирует посадить за стол переговоров с Россией 4 крупнейших страны Запада – США, Францию, Германию и Англию. План Анкары уже передали в Соединенные Штаты.